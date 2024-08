«Роснефть» ведет масштабную работу по поддержке коренных народов Сибири и Дальнего Востока

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Роснефти – Rosneft – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

9 августа отмечается Международный день коренных народов мира, учрежденный Генеральной ассамблеей ООН. «Роснефть» и ее дочерние предприятия ежегодно реализуют проекты по поддержке коренных жителей в регионах своей деятельности.

Сохранение национальной культуры и традиционного уклада жизни коренных народов Севера – одно из значимых направлений социальной политики «Роснефти». При помощи нефтяников улучшаются условия жизни и быта семей КМНС, проживающих на территориях осуществления производственной деятельности Компании. Например, в Таймырском Долгано-Ненецком муниципальном районе при поддержке «Восток Ойл» продолжается реализация региональной программы переселения коренных жителей из ветхого и аварийного жилья в жилые дома, адаптированные к условиям проживания на Крайнем севере.

«Роснефть» оказывает поддержку общинам в проведении национальных праздников, играющих важную социальную и культурную роль в жизни коренных народов. Тысячи участников этнических фестивалей в разных уголках страны знакомятся с уникальной культурой северных народов через предметы национального творчества, фольклор и спортивные состязания.

В преддверии праздника в Красноярске во второй раз состоялся фестиваль северной культуры, организованный предприятиями «Роснефти» – «Востсибнефтегазом» и «Славнефть-Красноярскнефтегазом». Гости мероприятия познакомились с выступлениями этнических коллективов, национальным искусством, бытом оленеводов-кочевников и посетили традиционный эвенкийский чум.

На Таймыре нефтяники «РН-Ванкор» провели просветительскую акцию – этнографический диктант. Все желающие могли проверить свои знания в национальном летоисчислении, названиях блюд и специалитетов северной кухни, обрядовых танцев, предметов одежды и музыкальных инструментов местных этносов.

В Тюменской области при поддержке «РН-Уватнефтегаза» ежегодно проходит Фестиваль культуры коренных народов «Богатство тайги Уватской». На территории этно-культурного центра «Увас Мир Хот» («Дом Северных Людей»), который был создан и развивается при участии предприятия, состоялись праздничные мероприятия и экскурсии. В центре круглогодично проходят национальные праздники хантов, культурные события, концерты, интерактивные экскурсии, уроки краеведения и родного языка, мастер-классы. «Дом Северных Людей» стал центром притяжения туристов, в 2023 году его посетило более 4 тыс. гостей из различных регионов России.

Масштабный фестиваль коренного народа Приамурья – нанайцев – «Маси Улэн» состоится при поддержке Комсомольского НПЗ. В ходе фестиваля пройдут соревнования по национальным видам спорта, таким как стрельба из лука, игра «Чакпан», тройной прыжок «Томян» и другим.

«Самотлорнефтегаз» в ХМАО-Югре оказал содействие в проведении научно-практической конференции «Коренные народы. Окружающая среда. Нефть. Закон», конкурса профессионального мастерства среди оленеводов на Кубок Губернатора Югры. Представители коренных народов также получили возможность принять участие в Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера. Мастера и художники России» в Москве.

В Ямало-Ненецком автономном округе поддержку КМНС оказывают несколько предприятий «Роснефти». В рамках экологического форума «ЭкоАрктика 2024», при поддержке «РН-Шельф-Арктика» на 14 площадках прошли мероприятия, приуроченные к празднованию Дня оленевода. За последние семь лет в национальных мероприятиях, которые организует предприятие, приняли участие более 40 оленеводческих хозяйств. В Пуровском районе «Харампурнефтегаз» участвовал в проведении Дня рыбака. «СевКомНефтегаз» ежегодно поздравляет детей общины «Дянки Кой» с национальным Новым годом.

С помощью нефтяников «РН-Пурнефтегаза» сельскохозяйственная община «Харампуровская» приобрела оборудование для новых рыборазводных линий. Харампурцы приступили к разведению рыб сиговых пород на новой рыбной ферме. Выпуск мальков в обширную акваторию реки Пур внесет весомый вклад в обеспечение лесных ненцев муксуном, щекуром и другими видами рыб, которые составляют основу их рациона.

«РН-Юганскнефтегаз», «РН-Уватнефтегаз», «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» и другие предприятия Компании обеспечивают финансовую поддержку общин и семей коренных народов. Предприятия оказывают помощь стойбищам горюче-смазочными и строительными материалами, оборудованием, приобретают снегоходы и лодки, предметы первой необходимости. За последние несколько лет нефтяники «РН-Уватнефтегаза» передали семьям коренных малочисленных народов Уватского района более 140 единиц различной техники, облегчающей хозяйствование в суровых условиях Севера.

Предприятия «Роснефти» в Сибири и на Дальнем Востоке предоставляют доступ коренным жителям к зимним автомобильным дорогам и ледовым переправам, которые строятся для производственных нужд. Нефтяники поддерживают исследовательские, социальные и благотворительные проекты, которые способствуют сохранению традиционного уклада и уникальной культуры коренных народов.

В 2024 году «Востсибнефтегаз» отмечает десятилетний юбилей реализации грантовой программы. За это время нефтяники поддержали 29 экологических и этнографических научных работ, среди которых проекты по исследованию популяции дикого северного оленя – основы экосистемы и хозяйствования КМНС, сибирского соболя и редкого гуся-пискульки, изучению экосистем Тунгусского заповедника, научно-практического обоснования производства хлеба для северян из топинамбура и другие. В этом году на гранты ВСНК ученые продолжили изучение кабарги, а также редких видов животных и птиц Эвенкийского района Красноярского края.

«РН-Ванкор» поддерживает сохранение национальной культуры и традиций коренных народов полуострова Таймыр ‑ территории реализации проекта «Восток Ойл». Нефтяники разработали и подарили местным школам и детским садам интерактивные аудиоколонки с национальным фольклором. Колонки в виде кукол пяти этносов, населяющих полуостров – долган, ненцев, нганасан, эвенков и энцев. Также при поддержке нефтяников вышли уникальные русско-долганская и русско-ненецкая азбуки с рисунками юных жителей Таймыра, иллюстрирующих явления природы, животных и быта народов Севера.

«Самотлорнефтегаз» создал уникальную цифровую образовательную платформу «Стойбищная школа-сад». Цифровая инфраструктура сегодня функционирует в шести школах-садах. Современные технологии позволили повысить качество дистанционного обучения детей кочевников без отрыва от семей, проживающих на отдалённых территориях.

В рамках грантового проекта Комсомольского НПЗ «Школа традиций Ачамбори» были организованы просветительские лекции и экскурсии, серия мастер-классов: «Этно-музыка Приамурья», «Эвенкийский амулет», «Нанайская кукла Акоан», занятия по национальным видам спорта. В прошлом году комсомольские нефтепереработчики реализовали проект «Мастер – ученик». В рамках гранта были организованы уроки по искусству национального шитья, в ходе которых преподаватель обучал участников и нанайскому языку. В последующем были созданы видеоуроки и тематические разговорники.

«Востсибнефтегаз» оказывает помощь в разработке нового комплекса учебно-методических материалов по эвенкийскому языку. Предприятие также поддержало издание азбуки «Эвенкия: от А до Я», монографии «Новые проекты для возрождения эвенкийского языка и культуры», музыкального альбома народного ансамбля «Тогокон» («Огонёк») и цифрового эвенкийско-русского словаря «Эведы-лучады турэрук».

«Верхнечонскнефтегаз» поддержал издание русско-эвенкийского тематического словаря. Пособие призвано сохранить ранее не исследовавшийся лингвистами исчезающий диалект верхнеленских эвенков, которые проживают в Качугском районе Иркутской области. На IX областном конкурсе «Лучшая книга года» словарь удостоен специального приза «За сохранение языковых традиций коренных народов Сибири» в номинации «Традиционная культура коренных народов Восточной Сибири».

При поддержке «РН-Пурнефтегаза» составлен сборник методических материалов «Тенденции кочевого образования», в который вошли развивающие программы на ненецком языке, уникальные практики и конспекты занятий для дошкольной подготовки воспитанников кочевых групп северных народов. Также было организовано обучение воспитателей, работающих в кочевых детских садах округа.

При поддержке «Таас-Юрях Нефтегазодобыча» издана книга, посвященная юбилею образованию и становлению села Таас-Юрях, как территории компактного проживания коренных народов Мирнинского района Якутии. Ранее для сельской школы, в которой обучаются в том числе дети коренных малочисленных народов Севера, был построен спортивный стадион и реконструирован актовый зал.

В период работы выставки-форума «Россия» при поддержке «Роснефти» на ВДНХ выступил ряд национальных фольклорных творческих коллективов, многочисленные гости павильона Компании принимали участие в мастер-классах по национальным ремеслам под руководством представителей КМНС.

Департамент информации и рекламы

ПАО «НК «Роснефть»

9 августа 2024 г.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.rosneft.ru/press/news/item/220511/

MIL OSI