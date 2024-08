При поддержке «Роснефти» в посольстве Индии в Москве прошла Летняя благотворительная ярмарка

Source: MIL-OSI Russian Language News

В субботу при поддержке ПАО «НК «Роснефть» на территории посольства Индии в Москве прошла Летняя благотворительная ярмарка. Мероприятие вызвало большой интерес у жителей столицы – ярмарку посетило свыше 4 500 человек.

Для посетителей была подготовлена богатая культурная программа. На главной сцене под сводом национального триколора Индии выступали танцевальные коллективы и инструментальные ансамбли. На всей территории посольства можно было найти товары индийских народных промыслов, торговые лавки с одеждой и обувью, украшениями, а также большой фудкорт с национальными угощениями.

Гости ярмарки могли также попробовать свои силы в индийских танцах, драпировке сари и поучаствовать в мастер-классах по йоге. Точкой притяжения стала лавка художницы по росписи хной – мехенди.

Кроме того, среди посетителей ярмарки был проведен розыгрыш призов. Все вырученные средства от продажи билетов и индийских товаров будут направлены в детские дома Индии и России.

По словам организаторов, ярмарка сможет вдохновить россиян на поездку в Индию, изучение хинди, занятия йогой или индийскими танцами, а также поможет расширить культурные границы.

