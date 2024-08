Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет – 8 августа в преддверии Всероссийского Дня физкультурника в концертном комплексе имени В. Маяковского состоялась церемония награждения лучших физкультурников Конкурса на приз «Победа», организаторами которого выступает МАУ «Стадион» при поддержке Управления физической культуры и спорта мэрии города Новосибирска.



Доцент кафедры физического воспитания НГУ Максим Мальцев стал победителем в номинации «Лучший преподаватель физической культуры высшего учебного заведения в городе Новосибирске», а также получил приз зрительских симпатий по итогу онлайн-голосования, набрав наибольшее количество голосов.



— На конкурс номинанты предоставляли личные портфолио, в которых указывали достижения в работе на спортивном отделении, успехи спортсменов на соревнованиях различного уровня, собственные методические работы, стаж, личные награды в области физической культуры и спорта. Для меня победа на конкурсе — это прежде всего достижение поставленной цели, определённая точка по завершении учебного года. Очень приятно оказаться в числе победителей данного конкурса во второй раз, — делится эмоциями Максим.

Также номинантами Конкурса от кафедры физического воспитания НГУ стали: доцент кафедры Анна Тимофеева и старший преподаватель Анастасия Пьянкова.



Конкурс на приз «Победа» проводится с 2019 года с целью повышения значимости труда работников, занимающихся развитием физической культуры и массового спорта в городе Новосибирске. Победители определяются в восьми номинациях, в рамках которых награды получают лучшие учителя, преподаватели, инструкторы, фитнес-тренеры, ветераны спорта, общественные организации и корпоративные команды.

По итогам мероприятия плакаты с изображением победителей будут размещены на билбордах и информационных площадках города.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.nsu.ru/n/media/news/atmosfera/prepodavatel-kafedry-fizvospitaniya-ngu-pobedil-v-konkurse-na-zvanie-luchshego-prepodavatelya-fizich/

MIL OSI