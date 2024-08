Предварительные итоги приёмной кампании иностранных студентов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Приёмная кампания для иностранных абитуриентов в Политехническом университете продолжается, а значит, уже можно подвести предварительные итоги зачисления на программы бакалавриата и магистратуры как на контрактной основе, так и по квоте Правительства Российской Федерации.

Политехнический университет — один из пяти самых востребованных вузов России среди иностранных граждан. Политех рассмотрел более 2600 заявлений на обучение за счёт бюджетных ассигнований федерального бюджета по квоте Правительства Российской Федерации. Уже зачислен 301 абитуриент. По результатам ежегодной Международной олимпиады Open Doors: Russian Scholarship project в СПбПУ поступило 120 заявок от победителей, из них рассмотрели и направили на учёбу 94 кандидата.

Сотрудники Admission office СПбПУ приняли и обработали свыше 3500 заявлений от абитуриентов на обучение на контрактной основе. Более 900 заявок подали на программы дополнительного образования «Подготовка к поступлению в вуз». На программы обучения в бакалавриат и магистратуру зачислено 315 человек.

Абитуриенты из более чем ста стран выбрали в этом году Политех. Значительный интерес к основным образовательным программам вуза проявляют ребята из стран СНГ (Беларусь, Киргизия, Казахстан, Таджикистан), Африки (Алжир, Зимбабве, Нигерия, Эфиопия), Китая, Вьетнама. На подготовительный факультет заявления подали граждане из Индии, Анголы, Мали, Того, Замбии, Турции, Мьянмы, Никарагуа, Эквадора, Камбоджи.

Наиболее популярными направлениями стали фундаментальная информатика, IT, программная инженерия и строительство, ядерная энергетика, электроэнергетика и электротехника, менеджмент, экономика, зарубежное регионоведение, дизайн, лингвистика.

Достичь таких успехов удалось благодаря кардинальной трансформации системы международного рекрутмента и работы с потенциальными абитуриентами за рубежом. За этот год мы охватили почти сто стран мероприятиями, направленными на привлечение иностранных студентов. Мы участвовали офлайн и онлайн в 26 образовательных выставках за рубежом и в шести отборочных мероприятиях Россотрудничества. Мы организовали и провели свыше 25 вебинаров на китайском, английском, арабском, французском, испанском языках для иностранных абитуриентов , — поделилась начальник Управления международного образования Евгения Саталкина.

