Правительство расширило перечень современных технологий для заключения специальных инвестиционных контрактов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Перечень современных технологий, при разработке или внедрении которых компании могут заключать с государством специальные инвестиционные контракты (СПИК 2.0), пополнился еще 47 позициями. Распоряжение об этом подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

В обновлённый перечень вошли технологии, которые могут применяться в том числе в медицине и фармацевтике, химической и радиоэлектронной промышленности, а также в машиностроении и металлургии.

Среди таких технологий – производство комплексов для ультразвуковой диагностики, медицинских томографов и лазерных газоанализаторов, компонентов передовых подшипников и целого ряда химических реакторов.

«Принятые меры позволят ускорить развитие научных исследований в промышленности, увеличат доступность эффективных средств и подходов для российских компаний, медицинских организаций и граждан, и в целом будут способствовать достижению поставленной Президентом цели по укреплению технологического суверенитета России», – отметил Михаил Мишустин на совещании с вице-премьерами 12 августа.

В новом формате механизм специального инвестиционного контракта действует с конца 2020 года. Он позволяет привлекать крупные частные капиталовложения в разработку инновационных решений и создание высокотехнологичных производств для выпуска конкурентоспособной отечественной продукции.

В рамках механизма СПИК инвестор в предусмотренные контрактом сроки обязуется реализовать инвестиционный проект по внедрению или разработке и внедрению современной технологии для освоения на её основе серийного производства промышленной продукции на территории России.

Государство со своей стороны гарантирует такому инвестору выгодные, понятные и неизменные условия для вложений, в том числе налоговые льготы и особые условия аренды земли без проведения торгов. Контракты заключаются на срок до 15 лет, если вложения в проект не превышают 50 млрд рублей. При большей сумме период действия соглашения может быть увеличен до 20 лет.

Документ будет опубликован.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52365/

MIL OSI