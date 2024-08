Правительство ввело новое ограничение на вывоз бензина с 1 сентября

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 1 сентября по 31 декабря 2024 года в России снова будет действовать временное ограничение на экспорт бензина. Постановление об этом подписано. Решение принято для поддержания стабильной ситуации на топливном рынке в период сохраняющегося сезонного спроса и плановых ремонтов, проводимых на нефтеперерабатывающих заводах.

Ограничение не будет распространяться в том числе на поставки в рамках международных межправительственных соглашений, включая с государствами – членами Евразийского экономического союза, на топливо, вывозимое гражданами для личного пользования, а также на топливо, вывозимое для оказания международной гуманитарной помощи.

Сейчас в России действует временный запрет на экспорт бензина, введённый Правительством с 1 марта по 31 августа 2024 года. С 20 мая и до конца июля действие запрета приостанавливалось в связи с насыщением внутреннего рынка автомобильным бензином и для недопущения снижения объёмов переработки нефти отдельными предприятиями.

