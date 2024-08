Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики и международная группа компаний Arrowad International Group из Саудовской Аравии подписали соглашение и договорились о взаимодействии в научно-образовательной сфере. Это соглашение позволит укрепить позиции ВШЭ в странах Персидского залива. Соглашение с Arrowad International Group предусматривает взаимодействие по широкому спектру направлений, включающих как непосредственно образовательный и научный треки, так и предоставление услуг в области образовательного консалтинга в Королевстве Саудовская Аравия (КСА). Соглашение будет способствовать расширению взаимодействия в научно-образовательной сфере в одном из стратегически важных для ВШЭ регионов. Основная деятельность международной группы компаний заключается в развитии человеческого потенциала и повышении институциональной эффективности. У Arrowad Group есть своя сеть международных школ, а среди надежных и многолетних партнеров — Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР), образовательная швейцарская корпорация Swiss Education Group и другие. Так, в портфеле образовательных программ холдинга есть программа лидерства с ЮНИТАР, ориентированная на государственный, частный и некоммерческий секторы.

Проректор НИУ ВШЭ Виктория Панова отметила обоюдный интерес в развитии отношений с КСА и важность наличия партнера-лидера для осуществления проектов и инициатив в другой стране. «Создание совместных проектов на международном образовательном пространстве требует огромных вложений от каждой стороны. Поэтому для реализации научных и образовательных проектов на Ближнем Востоке нам нужны надежные партнеры, которые одновременно являются лидерами в своей стране или регионе. Соглашение с международной группой компаний Arrowad в Саудовской Аравии как раз будет этому способствовать. Как показывает общение с коллегами в ходе рабочих встреч, есть не просто обоюдный интерес, но и понимание того, что при условии постоянной работы потенциал сотрудничества огромен», — сказала Виктория Панова.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.hse.ru/news/edu/952073695.html

MIL OSI