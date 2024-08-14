НИУ ВШЭ и один из крупнейших холдингов Саудовской Аравии подписали соглашение о сотрудничестве

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Высшая школа экономики и международная группа компаний Arrowad International Group из Саудовской Аравии подписали соглашение и договорились о взаимодействии в научно-образовательной сфере. Это соглашение позволит укрепить позиции ВШЭ в странах Персидского залива.

Соглашение с Arrowad International Group предусматривает взаимодействие по широкому спектру направлений, включающих как непосредственно образовательный и научный треки, так и предоставление услуг в области образовательного консалтинга в Королевстве Саудовская Аравия (КСА). Соглашение будет способствовать расширению взаимодействия в научно-образовательной сфере в одном из стратегически важных для ВШЭ регионов.

Основная деятельность международной группы компаний заключается в развитии человеческого потенциала и повышении институциональной эффективности. У Arrowad Group есть своя сеть международных школ, а среди надежных и многолетних партнеров — Учебный и научно-исследовательский институт ООН (ЮНИТАР), образовательная швейцарская корпорация Swiss Education Group и другие. Так, в портфеле образовательных программ холдинга есть программа лидерства с ЮНИТАР, ориентированная на государственный, частный и некоммерческий секторы.