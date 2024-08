На пике современности, с почтением к истории: Политех завершил работу на форуме «Армия»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня завершает работу 10-й Международный военно-технический форум «Армия-2024», однако снижение активности его участников не наблюдается. Дополнительный импульс придал мероприятию визит министра обороны Российской Федерации Андрея Белоусова, который посетил экспозицию вчера, в конце рабочего дня. Он осмотрел перспективные разработки отечественных предприятий оборонно-промышленного комплекса, робототехнические комплексы и платформы, а также беспилотные летательные аппараты. В том числе Андрей Белоусов отметил участие Политехнического университета в развитии беспилотной авиационной отрасли России.

Около стенда Политеха Андрей Белоусов пообщался с проректором по цифровой трансформации СПбПУ, руководителем Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг» Алексеем Боровковым. Алексей Иванович сообщил министру обороны о разработках в Политехе беспилотных летательных аппаратов гибридной схемы (мультироторной для взлёта и посадки и самолётной для горизонтального полёта), о том, как университет, будучи участником Стратегии развития беспилотной авиационной отрасли Российской Федерации, разрабатывает и применяет отечественную цифровую платформу по оптимизации методик проектирования для БПЛА на основе технологии цифровых двойников и реализации цифровой сертификации БПЛА — цифровую платформу CML-Bench.БАС.

«Мы стали участниками реализации этой Стратегии, когда её ещё курировал Андрей Рэмович, будучи первым вице-премьером, — рассказал Алексей Боровков. — И он прекрасно понимает, что одна из ключевых проблем в развитии отрасли — прохождение сертификации. Вчера у нас состоялось совещание с представителями Росавиации, потому что, помимо разработок и производства БПЛА, важно организовать взаимодействие с регулирующими органами. Мы должны с ними вместе конструктивно работать, опираясь на Воздушный кодекс Российской Федерации, Федеральные авиационные правила „Подготовка и выполнение полётов в гражданской авиации Российской Федерации“ и Нормы лётной годности. Процесс сертификации авиационной техники, как правило, длительный и дорогостоящий, ведь мы выпускаем не просто „гаджет с крылышками“, как это многие считают, а специализированную авиационную технику. Но, с другой стороны, сертификация должна происходить быстрее, чем сейчас, с большой долей цифровых испытаний, которые могут обосновать прохождение предварительных и сертификационных испытаний с первого раза. Это особенно важно, если мы при развитии отрасли преследуем достижение национальной цели — технологического лидерства, когда российские БПЛА по характеристикам будут превосходить мировые аналоги».

В этом году Политех оформил на форуме «Армия» совместный стенд с Санкт-Петербургский отделением Российской академии наук, пригласив институты РАН тоже представить свои разработки в области ОПК. Так, посетители форума смогли ознакомиться с учебной наземной платформой для операторов робототехнических средств Санкт-Петербургского Федерального исследовательского центра Российской академии наук (ФИЦ РАН). Оборудование используется для начального обучения прикладной робототехнике на языке Python, знакомства с технологиями искусственного интеллекта и технического зрения, удалённого управления наземными роботами и их удалённого программирования.

На Международный военно-технический форум “Армия” Санкт-Петербургский Федеральный исследовательский центр РАН представил учебную наземную платформу для операторов робототехнических средств. Робот предназначен для обучения операторов наземных FPV или автономных РТК и имеет четырехколёсную кинематическую схему с неповоротными колёсами, попарно связанными и приводящимися в движение отдельными электроприводами, а также распределённую трехуровневую архитектуру системы управления его электротехническим оснащением. Кроме того, наземная платформа может быть запрограммирована удалённо, при этом оператору доступен непрерывный контроль за процессами её функционирования с возможностью личного управления посредством клиент-серверного обеспечения , — рассказал об экспонате директор СПб ФИЦ РАН Андрей Ронжин.

Также политехники участвовали в деловой программе форума. Доцент Высшей школы кибербезопасности Института компьютерных наук и кибербезопасности Василий Крундышев выступил с докладом «Опыт применения учебно-исследовательского полигона при подготовке кадров в области „доверенного“ ИИ» на круглом столе «Искусственный интеллект для решения проблем кибербезопасности: инновационные проекты и кадры».

В третий день потенциальные деловые партнёры продолжали обмениваться контактами, телеканал «Известия» снял сюжет о разработках Центра технологических проектов Политеха, а посетители с удовольствием фотографировались с сотрудниками Музея истории СПбПУ Марией Завьяловой и Артёмом Смирновым, одетыми в исторические костюмы времён Первой мировой войны.

В этом году Музей истории СПбПУ подготовил экспозицию, посвящённую 110-летию начала Первой мировой войны.

«Эту экспозицию мы сделали, подчеркнув связь между 1914 и 2024 годом, многие вещи повторяются спустя 110 лет, — считает директор Музея истории СПбПУ Валерий Кимов. — Когда началась Первая мировая война, Политехнический институт активно помогал армии. Более 2500 студентов ушли на фронт. Те, кто остался, работали в мастерских, изготавливали приборы военного назначения, например омметры. В этом году мы сделали реконструкции двух костюмов — сестры милосердия и студента-политехника. Сёстры милосердия не только работали в госпитале, открытом в Политехническом институте, но и устраивали благотворительные вечера со сбором пожертвований. И каждая семья что-то приносила. И снова прослеживается связь с сегодняшним сбором гуманитарной помощи для военных и мирного населения».

Вторая часть экспозиции музея посвящена как раз сегодняшнему дню. На ней представлены подаренные Музею истории СПбПУ свидетельства боевых действий, привезённые из зоны специальной военной операции: обломки американских ракет, украинские дроны. Один из них запутался в маскировочной сети, которую сплели политехники. Эту сеть также можно увидеть в экспозиции.

«Стенд Политеха практически на любом форуме, в котором мы участвуем, — это всегда не только ультрасовременные разработки на пике актуальности и востребованности, но и глубокая дань уважения прошлому и страны, и вуза, — отметил, подводя итог, ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. — Сегодня мы завершаем работу на форуме „Армия“. Это были три плодотворных дня, насыщенных встречами, общением, знакомствами. Появились новые контакты и конкретные договорённости о взаимодействии. Спасибо всем коллегам, кто работал на форуме, кто вложил свои знания, талант, организаторские способности в усиление позиций и укрепление авторитета нашего Политехнического университета».

https://www.spbstu.ru/media/news/partnership/na-pike-sovremennosti-s-pochteniem-k-istorii-politekh-zavershil-rabotu-na-forume-armiya/

