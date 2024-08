На Ангарской НХК введен в эксплуатацию экологичный комплекс отгрузки битумов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Ангарская нефтехимическая компания совместно с «РН-Битум» (дочерние общества НК «Роснефть») ввели в эксплуатацию новый комплекс налива битума в автоцистерны. Этот логистический объект, возведенный по современным российским технологиям, снизил нагрузку на атмосферный воздух, полностью исключив попадание паров углеводородов в атмосферу.

Комплекс позволяет одновременно заполнять четыре автоцистерны, с возможностью увеличения суточной отгрузки. Рост производительности налива позволяет удовлетворить повышенный спрос на нефтебитумы АНХК в Иркутской области и близлежащих регионах, особенно в пик сезона строительства и ремонта дорог.

Внедрение передовых технологий и новых решений – один из ключевых элементов стратегии «Роснефти». Компания уделяет особое внимание повышению операционной эффективности НПЗ, определяя технологическое лидерство как ключевой фактор конкурентоспособности на нефтяном рынке.

Объект включает в себя резервуарный парк, четыре автоматизированных стационарных поста налива, современную операторную, а также систему очистки отходящих паров при наливе. Система контроля со световой и звуковой сигнализацией позволяет персоналу оперативно реагировать на все изменения технологического процесса. Мониторинг параметров, расхода и управление процессом отгрузки ведется дистанционно из операторной. Точность учета отгружаемой продукции обеспечивает автоматизированный весовой комплекс. Для поддержания оптимального температурного режима товарной продукции применена система автоматического электрообогрева трубопроводов. Все технологическое оборудование – российское.

Ангарская нефтехимическая компания выпускает различные марки дорожных, кровельных и строительных битумов для рынков Сибири и Дальнего Востока. Производство битумов на предприятии ведется с 1961 года. Их качество контролируют специалисты собственного испытательного центра, анализируя пробы на всех стадиях производства продукции. Строгое соответствие установленному уровню качества значительно увеличивает сроки эксплуатации дорожных покрытий в различных регионах России. Качество ангарского битума неоднократно отмечалось дипломами Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Справка: АО «Ангарская нефтехимическая компания», дочернее общество ПАО «НК «Роснефть», является крупнейшим предприятием Восточной Сибири по производству нефтепродуктов и нефтехимии. АНХК производит 126 видов продукции, в том числе бензины, дизтопливо, масла, битумы, авиакеросин, бутиловые спирты, серную кислоту и др. Продукция предприятия реализуется на внутреннем рынке и поступает на экспорт. ООО «РН-Битум» – специализированное дочернее общество НК «Роснефть» по управлению бизнесом битумных материалов. Компания производит битумы на 10 нефтеперерабатывающих заводах, расположенных в Центральном, Приволжском и Сибирском федеральных округах. «РН-Битум» является одним из ведущих поставщиков битумов, включая полимерно-битумное вяжущее (ПБВ) на российский рынок.

