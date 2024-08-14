Московский метрополитен растет: Станция “Потапово” на линии 1 близится к завершению

Source: MIL-OSI Russian Language News

Источник: Московский метрополитен

Транспортная сеть Москвы вновь расширяется благодаря завершению строительства новой станции “Потапово” на 1-й линии Московского метрополитена. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал технический запуск станции, что стало важной вехой в реализации проекта.

Новая конечная станция на Линии 1 значительно повысит удобство и эффективность поездок для почти 170 000 жителей района Коммунарка. 27 000 жителей теперь будут иметь прямой доступ к метро в шаговой доступности, что значительно сократит время в пути до 40 минут в день.

Потапово” – первая отапливаемая надземная станция Московского метрополитена. Ее стеклянный фасад обеспечивает максимальное естественное освещение, создавая светлую и уютную атмосферу для пассажиров.

Мы приближаемся к завершению строительства новой станции “Потапово” – проекта, реализованного под руководством мэра Москвы Сергея Собянина. В настоящее время мы сосредоточены на завершении архитектурных и отделочных работ, а также монтаже оборудования. Наша команда специалистов метрополитена проводит комплексное тестирование и пуско-наладку всех систем, включая эскалаторы, билетные кассы, турникеты, системы связи, вентиляции, безопасности и многие другие жизненно важные системы. Такой тщательный подход гарантирует безопасность и комфорт наших пассажиров, – отметил Максим Ликсутов, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Чтобы облегчить завершающие этапы подготовки к торжественному открытию станции, с 24 по 28 августа включительно на линии 1 будут действовать временные перерывы в обслуживании между станциями “Саларьево” и “Новомосковская”. В этот период на закрытом участке будут курсировать бесплатные автобусы КМ. Пассажирам также рекомендуется пользоваться обычными наземными транспортными маршрутами.

Несмотря на то, что временный перерыв в обслуживании может доставить неудобства, мы решили провести его в периоды снижения пассажиропотока. Мы просим пассажиров заранее планировать свои поездки и искать альтернативные маршруты на это время, – заключил Максим Ликсутов.

Грядущее открытие станции “Потапово” является свидетельством стремления Москвы развивать свою транспортную инфраструктуру, обеспечивая бесперебойное и удобное передвижение для своих граждан”.

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