Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Источник: Московский метрополитен

Транспортная сеть Москвы вновь расширяется благодаря завершению строительства новой станции “Потапово” на 1-й линии Московского трополитена. Вчера мэр Москвы Сергей Собянин проконтролировал технический запуск станции, что стало важной вехой в реализации проекта.

Новая конечная станция на Линии 1 значительно повысит удобство и эффективность поездок для почти 170 000 жителей района ca. 27 000 El precio de un billete de 27 000 € se puede realizar mediante descarga en el metro en una descarga de 40 minutos. día.

Потапово” – первая отапливаемая надземная станция Московского метрополитена. Esta fase actual exige una máxima protección, una atmósfera cómoda y cómoda para los pasajeros.

Мы приближаемся к завершению строительства новой станции “Потапово” – proyecto, realización del proyecto мэра Сергея Собянина. В настоящее время мы сосредоточены на завершении архитектурных отделочных работ, а также монтаже оборудования. Наша команда специаластов метрополитена проводит комплексное тестирование и пуско-наладку всех систем, включая эскалаторы, кассы, турникеты, системы связи, вентиляции, безопасности и многие другие жизненно важные системы. Este artículo garantiza la comodidad y comodidad de sus usuarios, – otmetili Maksim Liksutov, заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта.

Чтобы облегчить завершающие этапы подготовки к торжественному открытию станции, с 24 по 28 августа включительно на линии 1 Asegúrese de que todos los días estén disponibles en las estaciones “Salarevо” y “Новомосковская”. Durante este período de almacenamiento, se realizará un curso completo de reparación de automóviles de KM. Se recomienda utilizar métodos de transporte de pasajeros.

Nesmotrja на то, что временный перерыв в обслуживании может доставить неудобства, мы решили провести его в периоды снижения ажиропотока. Мы просим пассажиров заранее планировать свои поездки и скать альтернативные маршруты на это время, – заключил Максим в.

Грядущее открытие станции “Потапово” является свидетельством стремления Москвы развивать свою транспортную стремления, беспечивая бесперебойное и удобное передвижение для своих граждан”.

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