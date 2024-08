Марат Хуснуллин: Более 1,7 трлн рублей инвестиций привлечено в экономику Республики Крым с 2014 года

Source: MIL-OSI Russian Language News

Создание благоприятного инвестиционного климата на территории Крымского полуострова является одной из ключевых задач государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и г. Севастополя». При поддержке Правительства России, Минстроя России субъекты работают над привлечением внебюджетных инвестиций в основной капитал.

«На территории Крымского полуострова при активной поддержке Президента и Председателя Правительства проводим последовательную инвестиционную политику. Создаём все необходимые условия для привлечения бизнеса и реализации масштабных инфраструктурных проектов, направленных на повышение качества и уровня жизни на полуострове. На сегодня за последние 10 лет объём частных инвестиций достиг самого высокого показателя. По итогам 2023 года объём инвестиций в экономику Республики Крым составил 271,3 млрд рублей, что в сопоставимых ценах на 17% больше, чем за предыдущий год. Из них размер частных инвестиций достиг порядка 180 млрд рублей. Всего начиная с 2014 года в экономику Республики Крым удалось привлечь более 1,7 трлн рублей инвестиций в основной капитал, в том числе 1 трлн рублей внебюджетных. Объём инвестиций на душу населения увеличился более чем в 12 раз», – сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

Положительное влияние на повышение привлекательности территории оказал комплекс мер государственной поддержки. Например, особый правовой преференциальный режим свободной экономической зоны Республики Крым и Севастополя (СЭЗ), действующий на территории всего полуострова, остаётся одним из основных инструментов, формирующих благоприятный инвестиционный климат на полуострове. Для участников, получивших статус резидента СЭЗ, предусмотрен особый режим осуществления предпринимательской и иной деятельности, включая возможность применения таможенной процедуры свободной таможенной зоны. Также доступно получение земельных участков для реализации инвестпроектов в аренду без торгов.

«Сегодня на территории Республики Крым и г. Севастополя зарегистрировано 1499 участников свободной экономической зоны, которыми заключено 1644 договоров об условиях деятельности в СЭЗ: в Республике Крым – 1254, в Севастополе – 390. По оперативным данным, с начала функционирования СЭЗ создано более 106 тыс. рабочих мест, введено в эксплуатацию 6289 объектов недвижимости. По итогам оценки 9 лет функционирования СЭЗ на 1 рубль льгот приходится 3,82 рублей инвестиций», – подчеркнул глава Минстроя России Ирек Файзуллин.

По итогам 2023 года Республика Крым показала стремительное улучшение позиций в Национальном рейтинге состояния инвестиционного климата, который оценивает усилия региональных властей по созданию благоприятных условий ведения бизнеса и выявляет лучшие практики, а его результаты стимулируют конкуренцию в борьбе за инвестиции на региональном уровне. Республика впервые в истории вошла в лидеры и заняла 5-е место среди всех регионов России, повысив свой интегральный индекс почти на 9,5 балла. Для сравнения – в 2016 году субъект занимал лишь 84-е место из 85.

