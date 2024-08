Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

400 студентов Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого прошли обучение на «Цифровой кафедре», партнёром которой выступила «Школа 21» от Сбера. Участники в течение месяца решали реальные ИТ-задачи из разных областей бизнеса, таких как страхование или HR, а одна команда получила предложение о сотрудничестве от Сбера. Рассказываем, в чем суть такого обучения и как оно помогает применить теоретические знания на практике.

«Цифровые кафедры» — всероссийский государственный проект, который помогает студентам самых разных специальностей применить на практике полученные теоретические знания и развить ИТ-навыки. Часть проекта, за проведение которой в вузах-партнёрах отвечает «Школа 21», имитирует бизнес-среду с реальными кейсами и использует методологию обучения «равный равному». Участники сами планируют свой график, учатся работать над проектами в команде, делятся знаниями, ищут решения и проверяют результаты друг у друга. Благодаря методологии «равный равному» ребята погружаются в рабочие будни в настоящей ИТ-компании, прокачивают «мягкие» навыки, такие как способность критически мыслить, выстраивать коммуникации и находить нужную информацию, отсекая лишнее.

Обучение проходило в онлайн-формате c постоянным доступом и максимально напоминало удалённую работу в ИТ-подразделении крупной компании. Студенты самостоятельно разбились на команды и решали реальные бизнес-задачи Сбера из областей страхования, HR и медицинской технологии. Роли участники разделяли между собой тоже сами — им пришлось договариваться и отстаивать свои позиции так же, как это происходит во время работы над реальным проектом.

Студентам нужно давать дополнительные возможности, показывать другие форматы обучения, ставить в ситуацию, максимально приближённую к реальным условиям. Технологии обучения “Школы 21” и кейсы от Сбера очень эффективны и чётко вписываются в концепцию “Цифровых кафедр” , — отметил проректор по дополнительному и довузовскому образованию СПбПУ Дмитрий Тихонов.

Спустя месяц работы десять команд из 32 дошли до финала и защитили проекты перед экспертами Сбера. Авторы лучшей работы получили предложение о сотрудничестве. Теперь у ребят есть возможность решить не архивную, а текущую задачу Сбера наравне с опытными коллегами.

«Школа 21» помогает обучать студентов актуальным ИТ-навыкам и проводит аналогичные интенсивы в учебных заведениях по всей стране. Программы рассчитаны на учащихся любых специальностей, а обучение адаптируется под контекст и задачи каждого потока. Главное — достаточное количество участников, от ста человек. Так практика будет наиболее продуктивной и позволит объединять студентов разных специальностей.

Мы попросили участников поделиться впечатлениями.

Участие в “Цифровых кафедрах” — это возможность бесплатно получить качественное дополнительное образование в короткий срок. Для студентов, у которых нет профессионального опыта, это важно: чем больше навыков, тем выше твоя ценность на рынке труда. Ещё это хороший способ соединить теорию с практикой. Наша команда разрабатывала прототип мобильного приложения для людей, страдающих атеросклерозом. Благодаря полученному опыту я теперь стажируюсь в ИТ-компании , — поделилась студентка 2-го курса Юлиана Малькова.

Я значительно улучшил навыки программирования на Python и понимаю, как с этим языком работать — пусть не как профессионал, но на приличном уровне. Также удалось прокачать умение работать в сжатые сроки. Времени на выполнение задач было мало, приходилось делать всё максимально быстро, выдавая при этом качественные и жизнеспособные продукты , — рассказал студент 3-го курса Савелий Залавин.

В современном мире почти ничто не делается в одиночку, и умение эффективно взаимодействовать с коллегами становится ключевым. Я стал лучше разбираться в коммуникации: умение слушать и понимать других необходимо для успешной работы , — уверен студент магистратуры Илья Кипчатов.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/it-praktika-na-osnove-realnykh-zadach-v-politekhe-proshla-shkola-21/

MIL OSI