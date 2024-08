Из Университетских смен в студенты Политеха

Source: MIL-OSI Russian Language News

С 31 июля по 9 августа в Политехническом университете проходила Университетская смена. Этот проект «Движения Первых» адресован школьникам и студентам колледжей, чтобы они определились с будущей профессией, а также получили навыки и знания, которые пригодятся в дальнейшей учёбе и карьере.

9 августа в Политехе завершилась вторая Университетская смена за 2024 год. Ребята в течение десяти дней слушали профориентационные лекции, посещали крупнейшие промышленные предприятия города, участвовали в профессиональных пробах с преподавателями по социально-экономическому, физико-математическому и информационно- технологическому профилям. Кроме этого, были организованы технологические мастер-классы, посвящённые физическим исследованиям, работе с чатом GPT, инженерно-конструкторскому делу и основам ракетостроения.

Для ребят подготовили и культурную программу: обзорные экскурсии по Петербургу, посещение Петропавловской крепости и оборонительных сооружений Кронштадта: фортов Шанец и Риф.

Проект Университетские смены проходит в Политехе второй год подряд совместно с общероссийским общественно-государственным движением детей и молодёжи «Движение первых».

Одна из участниц проекта — Алина Мансурова из Ямало-Ненецкого автономного округа. Она мечтает стать инженером искусственного интеллекта, поэтому подала документы на направление «Математика и компьютерные науки» в Институт компьютерных наук и кибербезопасности.

Про университетские смены я узнала в группе “Движение первых” и посчитала этот проект очень интересным. Можно познакомиться с вузом, выбрать для себя специальность, направление. В прошлом году я уже участвовала в проекте. На этот раз я приехала в Политех, чтобы точно определиться. Прямо во время смены я подала документы на поступление , — рассказала Алина.

