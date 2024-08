Заседание Правительства (2024 год, №22)

Source: MIL-OSI Russian Language News

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях„»

Законопроектом уточнён порядок заключения нового концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения по окончании срока действия старого соглашения. Предусматривается преимущественное право концессионера, исполнившего свои обязательства по концессионному соглашению, заключить концессионное соглашение на новый срок без проведения конкурсных процедур в случае, если за период действия концессионного соглашения отсутствуют факты ненадлежащего исполнения обязательств.



2. О выделении Минэкономразвития России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке инвесторам для реализации инвестиционных проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного туризма, создания и развития туристских кластеров, способствующих развитию внутреннего и въездного туризма

Проект распоряжения направлен на достижение значения результата «Предоставлены льготные кредиты в целях реализации инвестиционной поддержки по созданию туристической инфраструктуры», предусмотренного в федеральном проекте «Развитие туристической инфраструктуры», входящем в состав национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства».



3. О выделении Росжелдору в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления обществу с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» капитального гранта на финансовое обеспечение и (или) компенсацию расходов, связанных с приобретением и оформлением прав Российской Федерации на земельные участки, в том числе изъятием для нужд Российской Федерации земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, для создания инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево) до станции Санкт-Петербург-Главный

Проектом распоряжения предлагается направить средства на приобретение земельных участков, необходимых для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.



4. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 28 мая 2008 года №400 (в части внесения изменения в Положение о Министерстве энергетики Российской Федерации)

Положением предусмотрено полномочие ведомства на осуществление функции государственного заказчика по организации выполнения межгосударственных и государственных программ, а также функции по строительству объектов капитального строительства, приобретению объектов недвижимого имущества, сведения о которых подлежат включению в реестр объектов капитального строительства, объектов недвижимого имущества, строительство или приобретение которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета.



5. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области, Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва

Выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов и кабельной продукции, необходимой для стабильной работы объектов электроэнергетики.



6. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в целях реализации объекта «Реконструкция водоочистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области»

Принятие проекта распоряжения позволит обеспечить стабильное качественное водоснабжение населения и предприятий г. Волхова, соответствующее нормативным санитарным требованиям, вне зависимости от загрязнённости водоисточников, снижение эксплуатационных расходов и внедрение новых технологий.



7. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целях предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих приём граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также на территориях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения



8. О выделении Минцифры России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для предоставления субсидий из федерального бюджета в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой трансформации, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий

Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 марта 2022 года №83, предусматривающего ускоренное развитие отрасли информационных технологий в Российской Федерации.

Москва,

14 августа 2024 года

