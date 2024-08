Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

Выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов and кабельной продукции, необходимой для стабильной работы ъектов электроэнергетики.6. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований едоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в целях реализации объекта «Реконструкция водоо» чистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области»