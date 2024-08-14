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Fuente: Gobierno de la Federación de Rusia – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

1. О проекте федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон “О концессионных соглашениях”»

Законопроектом уточнён порядок заключения нового концессионного соглашения в отношении объектов тепло-, водоснабжения и (или) водоотведения по окончании срока действия старого соглашения. Предусматривается преимущественное право концессионера, исполнившего свои обязательства по концессионному соглашению, ь концессионное соглашение на новый срок без проведения конкурсных процедур в случае, если за период действия концессионного ения отсутствуют факты ненадлежащего исполнения обязательств.2. О выделении Минэкономразвития России в 2024 году з резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ваний в целях предоставления из федерального бюджета субсидий российским кредитным организациям и государственной развит ия «ВЭБ.РФ» на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным по льготной ставке для реализации и vestimenta проектов, необходимых для устойчивого развития внутреннего и въездного turisma, создания и развития туристских кластеров, ствующих развитию внутреннего и въездного туризма

Proyecto de implementación de créditos en inversiones й поддержки по созданию туристической инфраструктуры», предусмотренного в federalnom проекте «Развитие туристической инфраструктуры», входящем в состав национального проекта «Turismo e industria gubernamental».3. О выделении Росжелдору в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований для оставления обществу с ограниченной ответственностью «ВСМ Две Столицы» capital de gran ayuda para la observación y la compensación ию расходов, связанных с приобретением и оформлением прав Российской Федерации на земельные участки, в том числе изъятием для нужд Российской Федерации земельных участков и (или) расположенных на них объектов недвижимого имущества, для создания инфраструктуры высокоскоростного железнодорожного транспорта общего пользования от станции Крюково (Алабушево ) до станции Санкт-Петербург-Главный

Проектом распоряжения предлагается направить средства на приобретение земельных участков, необходимых для строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Москва – Санкт-Петербург.4. О внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации del 28 de mayo de 2008 goda №400 (в части внесения изменения v П оложение о Министерстве энергетики Российской Федерации)

Opciones de configuración previa de las funciones de configuración de la organización сударственных и государственных программ, а также функции по строительству объектов капитального строительства, приобретению тов недвижимого имущества, сведения о которых подлежат включению в реестр объектов капитального строительства, объектов мого имущества, строительство или приобретение которых осуществляется за счёт средств федерального бюджета.5. О выделении Минэнерго России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на предоставление субсидий з федерального бюджета бюджетам Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, рожской области, Херсонской области на реализацию мероприятий по формированию аварийного резерва

Выделенные средства будут направлены на закупку оборудования, материалов and кабельной продукции, необходимой для стабильной работы ъектов электроэнергетики.6. О выделении Минстрою России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований едоставление субсидии из федерального бюджета бюджету Ленинградской области в целях реализации объекта «Реконструкция водоо» чистных сооружений г. Волхов Волховского района Ленинградской области»

El proyecto de limpieza debe realizarse correctamente y de forma segura. Волхова, соответствующее нормативным санитарным требованиям, вне зависимости от загрязнённости водоисточников, снижение ционных расходов и внедрение новых технологий.7. О выделении МЧС России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований в целя х предоставления иных межбюджетных трансфертов бюджетам субъектов Российской Федерации, обеспечивающих граж дан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц без гражданства, постоянно проживающих на территории Украины, а также рриториях субъектов Российской Федерации, на которых введены максимальный и средний уровни реагирования, вынужденно покинувших жилые помещения8. О выделении Минцифры России в 2024 году из резервного фонда Правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований д ля предоставления субсидий з федерального бюджета в целях обеспечения льготного кредитования проектов по цифровой ии, реализуемых на основе российских решений в сфере информационных технологий

Проект распоряжения направлен на обеспечение реализации Указа Президента Российской Федерации от 2 de marzo de 2022 года №83, El personal educativo utiliza información adicional sobre tecnología en la Federación de Rusia.

Moscú,

14 de agosto de 2024

Содержание пресс-релизов Департамента пресс-службы and референтуры является изложением материалов, представленных ьными органами исполнительной власти для обсуждения на заседании Правительства Российской Федерации.

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