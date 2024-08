Абитуриенты СПбГАСУ рассказали об участии в «Движении Первых»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Saint Petersburg State University of Architecture and Civil Engineering – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Управление молодёжной политики СПбГАСУ совместно с участниками общероссийского общественно-государственного «Движения Первых» во время приёмной кампании провели флешмоб, в ходе которого абитуриенты рассказали о своём участии в этом движении в школьные годы.

Оказалось, что вчерашние выпускники школ не только хорошо осведомлены о многих уникальных программах «Движения Первых», но и активно в них участвовали: например, в научных проектах, благотворительных акциях, мастер-классах по оказанию первой медицинской помощи. Ребята признаются, что проекты «Движения Первых» позволили им углубить знания в выбранном направлении, усовершенствовать социальные навыки и вселили веру в светлое будущее, в котором не будет равнодушных.

Среди абитуриентов оказались и те, кто слышал о движении, но пока не принял в нём участия. Они выразили надежду, что смогут это сделать в годы учёбы в университете. Участникам флешмоба подарили значки, блокноты, ручки «Движения Первых».

