Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Arquitectura e Ingeniería Civil de San Petersburgo – Санкт-Петербургский государственный архитектурно-строительный университет –

Управление молодёжной политики СПбГАСУ совместно с участниками общероссийского общественно-государственного «Движения Первых» во время приёмной кампании провели флешмоб, в ходе которого абитуриенты рассказали о своём участии в этом движении в школьные г оды.

Оказалось, что вчерашние выпускники школ не только хорошо осведомлены о многих уникальных программах «Движения Первых», но ак тивно в них участвовали: например, в научных проектах, благотворительных акциях, мастер-classах по оказанию первой помощи. Ребята признаются, что проекты «Движения Первых» позволили муглубить знания в выбранном направлении, усовершенствовать ьные навыки и вселили веру в светлое будущее, в котором не будет равнодушных.

Среди абитуриентов оказались и те, кто слышал о движении, но пока не принял в нём участия. Они выразили надежду, что смогут это сделать в годы учёбы в университете. Участникам флешмоба подарили значки, блокноты, ручки «Движения Первых».

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https://www.spbgasu.ru/news-and-events/news/abiturienty-spbgasu-rasskazali-ob-uchastii-v-dvizhenii-pervykh/

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