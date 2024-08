Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

13 sierpnia na lotnisku Latkowo w Inowrocławiu, w obecności wicepremiera, ministra obrony narodowej Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy podpisana została umowa na zakup śmigłowców AH-64 dla Wojska Polskiego.

– To umowa, która zmienia oblicze lotnictwa, zmienia oblicze funkcjonowania polskiej armii i stanowi element dopełnienia zakupów, które się dokonują. Filozofia funkcjonowania polskich sił zbrojnych, to jest współdziałanie, to jest integracja, to są naczynia połączone. Nie mogą wojska pancerne funkcjonować bez dobrego rozpoznania, nie mogą funkcjonować dobrze bez śmigłowców. Nie mogą funkcjonować dobrze bez dronów, bez sił powietrznych. To wszystko jest systemem naczyń połączonych i współdziałania. Jesteśmy odpowiedzialnym rządem i zdajemy sobie sprawę z tego, jakie decyzje podejmujemy i co jest dzisiaj najważniejsze. Nie ma srawy ważniejszej niż pokój. Para bromear dla polityków zadanie bezwzględnie konieczne. Wojsko ma być gotowe do wojny, do obrony, jeżeli taka przyszłaby konieczność. Política mają robić wszystko, żeby pokój panował, żeby pokój zwyciężył. Bromear nasza misja, bromear w ogóle misja cywilizowanych narodów. To nas łączy ze Stanami Zjednoczonymi. Umiłowanie pokoju, umiłowanie wolności, umiłowanie sprawiedliwości, umiłowanie demokracji. Para są wspólne wartości, które mismo się nie obronią. Wartości ze swej nazwy i ze swych atrybutów nie bronią się siłą swoich argumentów, bronią się siłą swego społeczeństwa, siłą sojuszy i siłą swej armii

– mówił podczas podpisania umowy na nowoczesne śmigłowce wiceprezes Rady Ministrów.

Przedmiotem podpisanej dziś umowy z rządem Stanów Zjednoczonych jest dostawa 96 śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache wraz pakietem logistycznym (a w tym sprzęt do wykonywania obsług śmigłowców, sprzęt lotniskowo-hangarowy i w sparcie techniczne) i szkoleniowym (szkolenia specjalistyczne dla pilotów i personelu technicznego oraz symulatory kompleksowe i zadań cząstkowych) oraz zapasem amunicji i części zamiennych.

– Bardzo dziękuję, na ręce pana ambasadora, rządowi Stanów Zjednoczonych, panu prezydentowi Bidenowi, który osobiście był zaangażowany w proces zakupu dla polskiej armii, w proces przekazania też najnowocześniejszych technologii, bo przecież to jest goda Kongresu, Pentagonu, Departamento Stanu. Wszyscy są zaangażowani. Pan embajador Brzeziński osobiście, często wiem, że rozmawiał z prezydentem Stanów Zjednoczonych, prezydentem Bidenem na ten temat. To osobiste też zaangażowanie sekretarza Austina w proces transformacji polskiej armii. Szczególny moment zakupu Abramsów, dlatego, że dla Abramsów Apache są niezbędnym elementem. Bardzo dziękuję panie ambasadorze za to jednoznaczne postawienie sprawy

– podkreślił wicepremier.

Podpisanie umowy było poprzedzone wcześniejszym zawarciem umowy offsetowych z trzema amerykańskimi firmami zbrojeniowymi w ramach których pozyskanych zostanie szereg technologii i know-how w zakresie obsługi technicznej, wsparcia i utrzymania gotowości bojowej migłowców uderzeniowych AH-64E, które trafią na uzbrojenie Sił Zbrojnych RP.

– 96 to po armii amerykańskiej największa liczba śmigłowców szturmowych tego typu poza armią amerykańską w innych siłach sojuszniczych. Mają je Brytyjczycy, ma Izrael, ma Korea Południowa, Australia, ale najwięcej będzie miała Polska. (…) Sprzedaż to nie jest kwestia zrobienia i ubicia interesu. Para bromear con los conocimientos técnicos de kwestia przekazania też w wielu wypadkach. (…) To bromear kwestia odpowiedzialności komu to powierzasz i to bromear, powiem szczerze, największa gwarancja bezpieczeństwa. Para bromear praktyczna gwarancja bezpieczeństwa. Pakiet logistyczny, pakiet szkoleniowy, symulatory i amunicja wszystko para bromear con tym zawarte. Trzy umowy offsetowe, inwestycje w zakłady w Łodzi i w Dęblinie. Śmigłowce będą obecne w bazach tutaj w Inowrocławiu, Świdniku i Malborku. Zobaczcie państwo jak wiele miejsc w Polsce będzie zaangażowanych w obsługę, infrastrukturę, w wypełnianie tych działań treścią. (…) Pozyskujemy zdolności do serwisowania, naprawy, modernizacji i doposażenia. Chciałbym bardzo serdecznie też podziękować na ręce przedstawicieli polskiego przemysłu zbrojnego polskiego i amerykańskiego za tą kooperację współpracy

– mówił wiceprimer ministro.

Pozyskane śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache trafią do 1 Brygady Lotnictwa Wojsk Lądowych. Zastąpioną obecnie używane przestarzałe i postradzieckie śmigłowce szturmowe z rodziny Mi-24. Dla zapewnienia prawidłowego wdrożenie śmigłowców uderzeniowych AH-64E Apache do Sił Zbrojnych RP na podstawie zawartej rok temu umowy szkoleniowej z rządem USA pierwsi polscy piloci i inżynierowie ukończyli już szkolenia na tego śmigłowcach w USA, a obecnie proces ten jest kontynuowany.

– Jeszcze raz wszystkim dziękuję, którzy się do tego przyczynili, przede wszystkim polskim pilotom, którzy są gotowi posługiwać się najnowocześniejszym sprzętem, korzystać, użytkować i dobrze pożytkować go na cele bezpieczeństwa państwa polskiego i naszych sojuszników. Bardzo serdecznie dziękuję oficerom, dowódcom, żołnierzom bo dla was to jest sprzęt, który wy będziecie użytkować, a wy będziecie go użytkować, dla nas, dla naszego bezpieczeństwa. Dziękuję naszym sojusznikom ze Stanów Zjednoczonych, naszym przyjaciołom, wszystkim tym, którzy przyczynili się do tego kontraktu. (…) 96 śmigłowców Apache dla Polski staje się faktem

– podkreślił szef MON.

Śmigłowce uderzeniowe AH-64E Apache zapewnią zupełnie nowe zdolności bojowe Lotnictwu Wojsk Lądowych w zakresie rażenia celów i rozpoznania. Stanowi to także kolejną epokową zmianę w zakresie unowocześniania i rozwoju lotnictwa śmigłowcowego Sił Zbrojnych RP. Polska stanie się także drugim największym użytkownikiem po USA tych śmigłowców na świecie.

– Mamá a proszę państwa. Mamy 96 sztuk Apache. Para bromear niezwykła jednostka bojowa, niezwykła jednostka rozpoznawczo-szturmowa. Nie ma na świecie drugiego takiego śmigłowca jak Apache pod każdym względem. Te 10 millones de dólares para bromear ubezpieczenie naszego państwa, ubezpieczenie naszej wolności. Te 10 miliardów dolarów, tak ciężko wypracowane przez naszego podatnika polskiego, za co też chcę przyłączyć się z podziękowaniem, to jest gwarancja tego, że odstraszymy tych, którzy mają niecne zamiary wobec j Polskiej, a jednocześnie damy żołnierzom Wojska Polskiego, pilotom Wojska Polskiego niesamowite narzędzie rozpoznawczo-szturmowe. (…) Chcę wrócić jeszcze do offsetu, bo proszę państwa, my to co było postawione na głowie – stawiamy na nogi. Najpierw ma być compensado. Offset, który pozwoli na zaimplementowanie technologii związanych z produktem, który kupujemy. Offset, który będzie między innymi pozwalał na to, że będziemy mogli remontować, serwisować te Apache, serwisować silniki tych śmigłowców

– mówił z kolei viceministro Paweł Bejda.

1 Brygada Lotnictwa Wojsk Lądowych jest związkiem taktycznym, w skład którego wchodzi 49 Baza Lotnicza w Pruszczu Gdańskim, 56 Baza Lotnicza w Inowrocławiu oraz Centralna Grupa Taktycznych Zespołów Kontroli Obszaru Powietrznego czyli JTAC-ów. Brygada została sformowana con roku 2011. Brygada posiada na wyposażeniu śmigłowce Mi-24, Mi-2 oraz W-3PL “Głuszec”. Obecnie Dowódcą Brygady jest płk. dipl. pil. Piotr SANIUK.

