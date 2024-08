13.08.2024 Rząd przyjął projekt ustawy dotyczący rozwiązania tzw. kasowego PIT

Rada Ministrów przyjęła projekt ustawy umożliwiający wybór kasowego rozliczania przychodów i kosztów uzyskania przychodów, tzw. kasowego PIT. Rozwiązanie dotyczyć będzie przedsiębiorców, którzy prowadzą działalność gospodarczą w niewielkich rozmiarach. Proponowane przepisy to realizacja zapowiedzi z exposé Premiera Donalda Tuska. Kasowy PIT będą mogli wybrać przedsiębiorcy, którzy wykonują działalność wyłącznie samodzielnie, jeżeli ich przychody z tej działalności w poprzednim roku podatkowym nie przekroczyły kwoty odpowiadającej równowarto ści 250 tys. euro. Rozwiązanie dotyczyć będzie także przedsiębiorców, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej. Kasowy PIT będzie dobrowolną formą rozliczeń, którą podatnik będzie wybierał, składając oświadczenie naczelnikowi urzędu skarbowego. Dzięki nowym przepisom przedsiębiorcy będą płacić podatek dochodowy od osób fizycznych dopiero po faktycznym otrzymaniu zapłaty za wydany towar albo wykonaną usługę oraz potrącać koszty uzyskania przychodów po dokonaniu zapłaty otrzy muchos towar lub wykonaną usługę. Po upływie 2 lat, licząc od dnia wystawienia faktury, przedsiębiorcy będą musieli rozpoznać przychód z działalności gospodarczej, nawet jeżeli nie otrzymają od kontrahentów zapłaty za wydany towar lub wykonaną usług ę. Planowany termin wejścia w życie nowych przepisów a 1 estilo 2025 r.

