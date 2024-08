Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dziękujemy za waszą służbę i ofiarność. Jesteście naszymi bohaterami!13.08.2024

– Sierpniowe dni ukoronowane są 15 sierpnia. Największym, można powiedzieć, współczesnym nam zwycięstwem dobra nad złem. Zatrzymaniem ideologii śmierci przez Wojsko Polskie, przez naród polski, przez całe świadome swoich praw i obowiązków społeczeństwo. 15 sierpnia para bromear datos niezwykła. Bromear cud nad Wisłą, bromear święto Wojska Polskiego, bromear patriotyzm zwycięski. Para bromear nasza duma, nasza chwała i nasza chluba. Para bromear nasze szlachectwo. (…) Szczególne szlachectwo i szczególne ukoronowanie i uhonorowanie należy się dzisiaj żołnierzom Wojska Polskiego. Tym, którzy dziś służą w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej, we wszystkich rodzajach sił zbrojnych. Tym, którzy bronią granicy, jeżeli trzeba, tak jak sierżant Mateusz Sitek oddają za nią życie, za bezpieczeństwo państwa polskiego. Ci, którzy służą w polskich kontyngentach wojskowych, na misjach, wszędzie na świecie, gdzie taka potrzeba niesienia sztandarów wolności, sprawiedliwości, dobra, piękna i pokoju istnieje, tam są polscy ze – mówił wicepremier W. Kosiniak – Kamysz przed zbliżającymi się obchodami Święta Wojska Polonia.

13 sierpnia szef MON wręczył medale żołnierzom Wojska Polskiego, które stanowią okazję do podziękowania im za wzorową służbę, ofiarność oraz godną naśladowania postawę. Wśród wyróżnionych byli także żołnierze-sportowcy Centralnego Wojskowego Zespołu Sportowego, którzy reprezentowali nasz kraj podczas Igrzysk Olimpijskich w Paryżu.

– Macie wielkie wsparcie od całego narodu, od nas wszystkich, od wszystkich Polaków. Jesteście naszą dumą, jesteście naszą chlubą, jesteście godnymi spadkobiercami tradycji. Najlepszych tradycji oręża polskiego. Żołnierze i dowódcy, wszyscy razem, bo bez jednych nie ma drugich. Sam najlepszy general, admirał, dowódca nie wystarczy, jeżeli nie ma za sobą całej swojej jednostki, wszystkich swoich podwładnych, wszystkich swoich żołnierzy. Para bromear wspólnota llevo chcemy a tworzyć

– mówił wicepremier dziękując za służbę żołnierzom.

– Dziś wspólnie z moimi zastępcami, z ministrem Bejdą, Tomczykiem, Wziątkiem, z oficerami, z najważniejszymi dowódcami chcieliśmy uhonorować i podziękować tym, którzy ofiarnie służą dla Rzeczypospolitej. (…) Wszystkim służącym w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej. Ich rodzinom. Wszystkim weteranom i kombatantom. Wszystkim tym, którzy kiedykolwiek przysłużyli się Wojsku Polskiemu bardzo serdecznie w imieniu państwa polskiego dziękuję. Za służbę, za ofiarność, za krew, a jak trzeba za ofiarę życia. Jesteście naszymi bohaterami

– dodał W. Kosiniak – Kamysz, wiceprezes Rady Ministrów.

Podczas uroczystości wicepremier podziękował także olimpijczykom – żołnierzom Wojska Polskiego, którzy uczestniczyli w tegorocznych XXXIII Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu.

– Dziękuję wszystkim olimpijczykom, żołnierzom, a było ich osiemdziesięciu. I gros medali zdobytych przez naszych sportowców to właśnie żołnierze Wojska Polskiego. Para pokazuje, że ten sposób jest dobry. Aktywności, ofiarności i odwagi. Bo ileż wspólnego ma służba wojskowa i sport? Trzeba mieć odwagę, determinację, a wspólnym mianownikiem jest miłość do ojczyzny. Dziękujemy wam za chwilę zwycięstwa i dziękujemy za walkę. Walkę i starania. (…) Dziękuję wszystkim odznaczonym i uhonorowanym (…) Jesteście bardzo potrzebni, bardzo na was liczymy. Będziemy modernizować polską armię nadal stawiając szczególnie na indywidualne wyposażenie żołnierzy. (…) Transformacja armii, wojska dronowe, medyczne, komponenty wojsk kosmicznych. To wszystko co się dzisiaj dzieje, przeobrażenie polskiej armii jest waszym udziałem. Jest w imieniu bezpieczeństwa. Wolność potrzebuje siły. Wolność potrzebuje silnej polskiej armii, siły w sojuszach i silnego społeczeństwa. Potrzebuje naszej wspólnej siły. Możemy a zrobić tylko wspólnie

– mówił szef MON.

