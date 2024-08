Фёдор Конюхов поставил новый мировой рекорд на Северном полюсе

Source: MIL-OSI Russian Language News

6 августа российский путешественник, почётный доктор СПбПУ Фёдор Конюхов вернулся в Мурманск на борту атомного ледокола «50 лет Победы». Так завершилась экспедиция на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24, которая продлилась почти три недели.

8 июля Фёдор Конюхов достиг Северного полюса на паралёте , усовершенствованном инженерами СПбПУ. Ключевую деталь паралета — обтекатель из композиционных материалов — спроектировали специалисты Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг». Обтекатель был изготовлен также под научно-методологическим и технологическим контролем инженеров ПИШ СПбПУ, а передовые материалы — углеткань и стеклоткань — предоставил Композитный дивизион «Росатома». Для увеличения дальности полёта разработчики, используя собственную платформу разработки и применения цифровых двойников CML-Bench ®️ , интегрировали в конструкцию паралёта прочные и легкие топливные баки объёмом по 75 литров и весом по 2 кг каждый. Для того, чтобы они не создавали дополнительного аэродинамического сопротивления, баки были спрятаны за панелью обтекателя, а за счёт интеграции обтекателя в силовую схему паралета сама конструкция стала существенно более прочной и жёсткой.

На усовершенствованном летательном аппарате Федор Конюхов и пилот Игорь Потапкин поставили рекорд — первыми в мире совершили полёт по маршруту: архипелаг Земля Франца-Иосифа — Северный полюс.

На Северном полюсе путешественник развернул одиночную дрейфующую полярную мини-станцию. Дрейф начался 9 июля в западном полушарии. 18 июля Фёдор Филиппович пересёк нулевой меридиан и вернулся в восточное полушарие. 23 июля полярная станция достигла самой южной точки своего маршрута и начала двигаться в северо-восточном направлении.

На льдине путешественник занимался реализацией научной программы Института океанологии РАН им. П. П. Ширшова. С помощью цифрового сейсмографа он собирал данные, которые касались изучения сейсмической активности дна Северного Ледовитого океана, интенсивности таяния и маршрутов дрейфа паковых льдов, степени загрязнения океанской воды микропластиком.

Работа на первой в мире одиночной полярной дрейфующей станции СП-24 завершилась 30 июля. Фёдор Конюхов поднялся на борт атомного ледокола «50 лет Победы», а 6 августа прибыл в Мурманск.

За 20 дней 22 часа и 45 минут Фёдор Конюхов прошёл 239 км, установив новый мировой рекорд нахождения на одиночной исследовательской полярной станции в районе Северного полюса по продолжительности и пройденному расстоянию.

