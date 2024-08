Финансовые новости: Банк России разъяснил особенности получения кредитных каникул для заемщиков Курской, Брянской и Белгородской областей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Жители региона, которые вынуждены эвакуироваться из зоны чрезвычайной ситуации или потеряли имущество в результате произошедших событий, вправе обратиться к кредитору за получением отсрочки платежей по кредитным договорам и договорам займа на срок до 6 месяцев. Об этом сообщается в информационном письме Банка России.

Банки и некредитные финансовые организации должны рассматривать заявления на оформление кредитных каникул в упрощенном порядке: в качестве подтверждения трудной жизненной ситуации рекомендовано принимать любые документы, доступные заемщикам. Это может быть право собственности на жилое помещение в зоне чрезвычайной ситуации, прописка или временная регистрация в этом регионе, свидетельство о нахождении в пунктах временного размещения и так далее. Право на отсрочку имеют заемщики, размер кредита которых не превышает 15 млн рублей — по ипотеке, 1,6 млн рублей — по автокредитам, 150 тыс. рублей — по кредитным картам или 450 тыс. рублей — по остальным кредитам и займам. Вместе с тем Банк России рекомендует кредиторам идти навстречу заемщикам и удовлетворять их заявления о реструктуризации даже в том случае, если предъявляемые законом требования не соблюдаются: например, размер кредита превышает установленный законом лимит. Те, кто ранее уже воспользовался такой льготой, но по иным причинам (например, в случае снижения дохода), также вправе претендовать на получение кредитных каникул, уточняется в письме. В период каникул отменяется начисление неустойки (штрафа, пеней). При этом кредиторам рекомендовано учитывать конкретную жизненную ситуацию и снижать размер процентной ставки, вплоть до полного отказа от начисления процентов. В особых случаях (утрата трудоспособности, присвоение инвалидности и иных) возможно полное или частичное прощение долга. Проведенная реструктуризация не должна ухудшать кредитную историю заемщика, отмечается в письме. Кроме того, до конца 2024 года продолжают действовать рекомендации Банка России по реструктуризации кредитов (займов) субъектов МСП. Изменение условий ранее заключенных кредитных договоров (договоров займа) может проводиться на условиях приостановления исполнения обязательств заемщиком на согласованный с кредитором срок без начисления неустойки (штрафов, пеней). По всем вопросам получения финансовой помощи при обслуживании кредитных договоров жители Курской, Брянской и Белгородской областей могут обращаться на горячую линию Банка России: 8 495 771-44-20 и 8 800 250-15-24. Фото на превью: Алексей Белкин / News.ru / TACC

