Ученые НГУ приняли участие в Круглом столе «Математические центры как механизм внедрения инноваций в науку и образование» в Санкт-Петербурге

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Novosibirsk State University – Новосибирский государственный университет –

Четвертая конференция математических центров России проходила в Санкт-Петербурге с 6 по 11 августа. На этом масштабном научном мероприятии собрались математики со всей страны. В их числе — представители Математического центра в Академгородке. Конференция призвана способствовать формированию и укреплению горизонтальных научных связей между региональными математическими центрами, центрами мирового уровня, вузами и научными организациями России. В этом году она была посвящена 300-летию Санкт-Петербургского государственного университета и Российской академии наук.

В рамках конференции состоялся круглый стол «Математические центры как механизм внедрения инноваций в науку и образование». За время своего существования усилия центров были направлены, с одной стороны, на масштабирование и укрепление существующих механизмов, с другой стороны, на создание принципиально новых инструментов развития науки и образования. Основной целью круглого стола было обсуждение нововведений, разработанных и внедренных математическими центрами мирового уровня в практику организаций, на базе которых они работают.

В круглом столе приняли участие представители математических центров мирового уровня, региональных научно-образовательных математических центров, научных и образовательных организаций, а также представители Министерства науки и высшего образования России.

— Я очень доволен тем, как прошел круглый стол. У нас получилась очень живая и, главное, содержательная дискуссия. Мы обсудили конкретные примеры механизмов развития науки и образования, которые внедрили центры, успешность их реализации, а также особенности, на которые стоит обратить внимание при попытке перенести ту или иную практику к себе в университет или институт, — рассказал заместитель директора Математического центра в Академгородке Тимур Насыбуллов.

https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/uchenye-ngu-prinyali-uchastie-v-kruglom-stole-matematicheskie-tsentry-kak-mekhanizm-vnedreniya-innov/

MIL OSI