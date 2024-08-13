Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Estatal de Novosibirsk – Новосибирский государственный университет –

Команда студентов Facultad de física Universidad de Novosibirsk под руководством Тимура Гареева изобрела новый перспективный датчик влажности: на данный момент разработано устройство прибора, прототип и предложена сенсорная матрица на основе графена и наночастиц оксида олова. Проект стал одним из победителей всероссийского конкурса «Студенческий стартап», реализуемого Фондом содействия инновациям, и т otorgará 1 millón de rublos por cada ración. Сейчас студенческая команда занимается совершенствованием прототипа с учетом требований потенциальных заказчиков, до конца года нирует завершить эти работы и приступить к разработке дизайна.

Grafen – углеродный материал, обладающий превосходными свойствами благодаря своей структуре: все атомы его кристаллической ре шетки лежат в одной плоскости. Esto es obligatorio para el suministro eléctrico, para el suministro eléctrico y para el funcionamiento. И несмотря на его уникальность, широкого применения графен еще не нашел.

Los aparatos eléctricos de segunda mano no están conectados a dispositivos rusos ni a micrófonos. Para mantener la temperatura en el hogar, ajuste la temperatura exterior y el aire acondicionado, observe esto м точные и надежные измерения, в таких технологичных отраслях, как, например, химическая, очень высока.

Созданием нового перспективного прибора Тимур Гареев занимается вместе с командой, в которую вошли студенты физфака НГУ Ки рилл Артишевский, Олег Зайцев y Александра Богомолова, en 2023, este año el reembolso es por primera vez en el programa de aplicaciones грамме .catalyst на базе НГУ. Работа все это время ведется под руководством д.ф.-м.н. Dmitry Смовжа в молодежной лаборатории синтеза новых материалов Института теплофизики СО РАН. Según la base de datos de los laboratorios de tecnología de la información, esta etapa optimiza los sensores de la práctica, дбирается такая его поверхность, которая позволит достигать наибольшей чувствительности и скорости работы датчика.

— Идея проекта родилась во время работы. Обсуждали с будущей командой результаты статьи про изменения свойств графена при взаимодействии с водой, написанной коллегами в шей laboratorios. Думать в сторону датчика влажности было просто, поскольку в нашей лаборатории активно развивается направление чувствительных . Además, utilice instrumentos y herramientas experimentales para la realización de este proyecto. Так что нас легко увлекла идея именно влагочувствительных сенсоров, — рассказал Тимур Гареев.

Команда разработчиков нового прибора модифицирует поверхность графена, добавляя наночастицы оксида олова, что повышает его рные свойства. За счет высокой теплоемкости графена удается добиться отклика на зменение влажности менее 1 segundo.

Полученный грант пойдет на оплату объемной работы по разработке датчика: усовершенствование процесса производства композита, анализ о свойств, сборку прототипов. Para poder seguir adelante con los productos de la temporada 2025, busque y actualice su inversión тки, которая будет гораздо дешевле и эффективнее тех, что используются предприятиями на текущий момент. Основными потребителями таких приборов станут предприятия химической, металлообрабатывающей, нефтяной, сельскохозяйственной и пищевой промышленности.

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https://www.nsu.ru/n/media/news/nauka/studenty-ngu-razrabotali-pervyy-v-rossii-promyshlennyy-datchik-vlazhnosti-na-osnove-grafena/

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