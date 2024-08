Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Всероссийский студенческий корпус спасателей совместно с Общероссийским общественным движением «Народный фронт „За Россию“» и другими общественными организациями открыли объединенный штаб гуманитарной помощи пострадавшим жителям Курской области.

В рядах волонтёров – учащиеся Государственного университета управления, Алтайского государственного университета, Института гражданской защиты Луганского государственного университета имени В. Даля, Мариупольского государственного университета имени А. И. Куинджи, Приазовского государственного технического университета, Донбасской национальной академии строительства и архитектуры, Донецкого института ГПС МЧС России, Донбасской аграрной академии, колледжа имени Маршала В.И. Чуйкова и Московского индустриального колледжа.

Первые партии гуманитарного груза были доставлены из Белгородской области. Студенты-спасатели собирают и доставляют наборы гуманитарной помощи в пункты временного размещения, выдают все необходимое пострадавшим, освобождают квартиры от обломков мебели, дверей и оконных проёмов, выбитых взрывной волной, а также заклеивают плёнкой оконные рамы. Добровольцы оказывают содействие спецслужбам в сборе информации о повреждениях в квартирах и потребностях мирных жителей. Кроме того, многим пострадавшим необходима психологическая поддержка.

На момент 11 августа совместными усилиями ВСКС, Народного фронта, иных общественных объединений и студентов-спасателей было выгружено и отсортировано 226 тонн гуманитарной помощи и 101 тонна бутилированной питьевой воды. 7 755 наборов переданы в муниципальные образования Курской области и на 29 точек выдачи.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI