Специальные призы для участников международного конкурса WOWMOSCOW

10 августа финалисты приехали в Москву для участия в киномастерской и культурно-образовательной программе, в ходе которой посетили наиболее важные достопримечательности нашей столицы. Выступая с презентациями перед международным жюри, они представили идеи своих будущих фильмов, обосновывая выбранный жанр, перечень локаций и общую концепцию.

15 августа будет торжественно объявлен победитель Международного конкурса видеороликов о городах. Победителю будет дана возможность вместе с профессиональной командой снять короткометражный фильм о Москве, который будет представлен 24 августа в рамках Московской международной недели кино.

