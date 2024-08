Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

В Политехе стартовал масштабный проект по оценке универсальных компетенций всех категорий работников университета. Её проводят специалисты Департамента оценки и методологии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Результат оценки, которая проходит в рамках взаимовыгодной работы, поможет сотрудникам вуза построить траектории развития, чтобы наиболее полно реализовать потенциал своих возможностей, способностей и талантов. В свою очередь, результат работы позволит Департаменту оценки и методологии использовать самые актуальные инструменты для диагностики и развития компетенций будущих педагогических кадров в рамках проекта «Центры компетенций».

Формирование карьерных траекторий профессионального развития работников университета, и, в первую очередь, профессорско-преподавательского состава — важнейшая стратегическая задача реализации программы Политеха „Приоритет 2030“. Оценка кадрового потенциала является ключевым этапом её решения. Результаты позволят выявить зоны роста сотрудников и актуализировать стратегию формирования программ дополнительного профессионального образования , — отмечает проректор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Оценка уровня универсальных компетенций сотрудников Политеха проходит по трём профилям: профессорско-преподавательский состав, руководители и специалисты. Для каждого профиля сформирован перечень компетенций, наиболее востребованных для решения задач профессиональной деятельности. Так, профиль профессорско-преподавательского состава включает 14 компетенций, специалистов — 16. Профиль руководителей, к которому отнесены ведущие и главные специалисты, насчитывает 17 универсальных компетенций.

«В течение 3,5 месяцев мы будем работать с разными укрупнёнными группами работников университета. Для каждой из них подобран свой компетентностный профиль с учётом рабочих задач и проектов, — комментирует руководитель отдела аналитики и разработки диагностических инструментов Департамента оценки и методологии АНО „Россия — страна возможностей“ Екатерина Степашкина. — Наша задача — посмотреть на профиль команды университета и соотнести его с целями вуза, а затем, отталкиваясь от общей картины, выстраивать индивидуальные треки и запускать работу руководителей с сотрудниками».

В реализации проекта активное участие принимает руководство университета. И.о. проректора по перспективным проектам Мария Врублевская и проректор по образовательной деятельности Людмила Панкова согласовывали компетентностные профили, по которым проводится тестирование работников СПбПУ. Кроме этого, они провели вводный вебинар, где совместно со специалистами Департамента оценки и методологии президентской платформы «Россия — страна возможностей» разъяснили коллективу вуза цели и задачи тестирования, а также технологии его проведения и анализа результатов.

«Университет уделяет равноценное внимание развитию потенциала как профессорско-преподавательского, так и административно-управленческого состава, — акцентирует Мария Врублевская. — Около ста представителей АУП высказали желание пройти пилотное тестирование и определить уровень развития гибких навыков. Уже сейчас в рамках программы „Приоритет 2030“ у всех сотрудников Политеха есть возможность записаться на онлайн-курсы наших партнёров для развития универсальных компетенций».

Оценка универсальных компетенций проводится на президентской платформе «Россия — страна возможностей» в две волны. В первую очередь её прошли все работники, обеспечивающие сопровождение образовательной деятельности университета. Уже получены первые результаты — всем сотрудникам Политеха, завершившим тестирование, пришли индивидуальные отчёты с подробной аналитикой и рекомендациями по развитию собственных компетентностных профилей.

«Несмотря на период летних отпусков в первой волне тестирование уже прошли более 300 сотрудников Политеха, в том числе 125 преподавателей, — говорит директор Центра оценки и развития компетенций СПбПУ Елена Зима. — Полученные результаты оценки вызвали большой интерес. Ведь их представление по Т-балльной шкале и по вербальной шкале „высокий — средний — низкий“ позволяет, с одной стороны, удобно проанализировать свой компетентностный профиль, а с другой стороны, оценить свой потенциал на фоне общероссийской статистики».

Запуск второй волны оценки универсальных компетенций намечен на первый месяц нового учебного года. После завершения этапа тестирования работников университета специалисты Департамента оценки и методологии АНО «Россия — страна возможностей» подготовят сводный аналитический отчёт и представят его коллективу СПбПУ в ноябре 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekh-provodit-otsenku-kadrovogo-potentsiala/

MIL OSI