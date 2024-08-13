Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

En el proyecto inicial de máquina de coser de una universidad universal competente de todas las categorías. Её проводят специалисты Департамента оценки and методологии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Результат оценки, которая проходит в рамках взаимовыгодной работы, поможет сотрудникам вуза построить траектории развития, чтобы наи более полно реализовать потенциал своих возможностей, способностей и талантов. Si lo desea, puede utilizar el departamento de opciones y metodologías para aplicar los mismos instrumentos actuales diagnósticos y развития компетенций будущих педагогических кадров в рамках проекта «Центры компетенций».

Формирование карьерных траекторий профессионального развития работников университета, и, в первую очередь, ского состава — важнейшая стратегическая задача реализации программы Политеха “Приоритет 2030”. Оценка кадрового потенциала является ключевым этапом её решения. Resulutatы позволят выявить зоны роста сотрудников y actualizar la estrategia de formación del programa de formación profesional бразования, — отмечает проектор по образовательной деятельности СПбПУ Людмила Панкова.

Оценка уровня универсальных копетенций сотрудников Политеха преподавательский , руководители и специалисты. Para que el perfil de un profesional sea competente, solo hay que tener en cuenta la experiencia de un especialista en diseño profesional. Так, профессорско-преподавательского состава включает 14 копетенций, специалистов — 16. Профиль руководителей, рому отнесены ведущие и главные специалисты, насчитывает 17 универсальных копетенций.

«La tecnología de 3,5 meses puede funcionar con grupos universitarios de robots. Для каждой из них подобран свой копетентностный профиль с учётом рабочих задач and проектов, — комментирует руководитель отдела Análisis e instrumentos de diagnóstico del departamento de operaciones y metodologías de la Academia Nacional de Ciencias de Rusia епашкина. — Наша задача — посмотреть на профиль команды университета и соотнести его с целями вуза, а затем, отталкиваясь от общей карти ны, выстраивать индивидуальные треки и запускать работу руководителей с сотрудниками».

En el proyecto de investigación activo de la universidad universitaria. И.о. proyector de perspectiva maria Врублевская y proyector de televisión Людмила Панкова согласовывали мпетентностные профили, по которым проводится тестирование работников СПбПУ. Кром этого, они провели водный вебинар, где сов horectamente торijo «росetro– и анализа резльетатаetro.

«Университет уделяет равноценное внимание развитию потенциала как професорско-преподавательского, так и administrativno-uppravlenческого состава, — акцентирует Мария Врублевская. — Около ста представителей АУП высказали желание пройти пилотное тестирование and определить уровень развития гибких навыков. Уже сейчас в рамках программы “Приоритет 2030” у всех сотрудников Политеха есть возможность записаться на онлайн-курсы партнёров для развития универсальных компетенций».

Оценка универсальных копетенций проводится на президентской платформе «Россия — страна возможностей» в две волны. В первую очередь её прошли все работники, обеспечивающие сопровождение образовательной деятельности университета. Уже получены первые результаты — всем сотрудникам Политеха, завершившим тестирование, пришли индивидуальные отчёты с под робной аналитикой и рекомендациями по развитию собственных копетентностных профилей.

«Несмотря на период летних отпусков в первой волне тестирование уже прошли более 300 сотрудников Политеха, в том числе 125 prep одавателей, — говорит director Центра оценки and развития копетенций СПбПУ Елена Зима. — Полученные результаты оценки вызвали большой интерес. Ведь их представление по Т-балльной шкале and по вербальной шкале „высокий — средний — низкий“ позволяет, с одной стороны, удобно Лизировать свой копетентностный профиль, а с другой стороны, оценить свой потенциал на фоне общероссийской статистики».

Запуск второй волны оценки универсальных компетенций намечен на первый месяц нового учебного года. После завершения этапа тестирования работников университета специалисты Departamento de expertos y metodologías возможностей» подготовят сводный аналитический отчёт and представят его колективу СПбПУ en noviembre de 2024 года.

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https://www.spbstu.ru/media/news/education/politekh-provodit-otsenku-kadrovogo-potentsiala/

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