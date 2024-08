Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

Запуск второй волны оценки универсальных компетенций намечен на первый месяц нового учебного года. После завершения этапа тестирования работников университета специалисты Departamento de expertos y metodologías возможностей» подготовят сводный аналитический отчёт and представят его колективу СПбПУ en noviembre de 2024 года.

«Несмотря на период летних отпусков в первой волне тестирование уже прошли более 300 сотрудников Политеха, в том числе 125 prep одавателей, — говорит director Центра оценки and развития копетенций СПбПУ Елена Зима. — Полученные результаты оценки вызвали большой интерес. Ведь их представление по Т-балльной шкале and по вербальной шкале „высокий — средний — низкий“ позволяет, с одной стороны, удобно Лизировать свой копетентностный профиль, а с другой стороны, оценить свой потенциал на фоне общероссийской статистики».

«Университет уделяет равноценное внимание развитию потенциала как професорско-преподавательского, так и administrativno-uppravlenческого состава, — акцентирует Мария Врублевская. — Около ста представителей АУП высказали желание пройти пилотное тестирование and определить уровень развития гибких навыков. Уже сейчас в рамках программы “Приоритет 2030” у всех сотрудников Политеха есть возможность записаться на онлайн-курсы партнёров для развития универсальных компетенций».

«La tecnología de 3,5 meses puede funcionar con grupos universitarios de robots. Для каждой из них подобран свой копетентностный профиль с учётом рабочих задач and проектов, — комментирует руководитель отдела Análisis e instrumentos de diagnóstico del departamento de operaciones y metodologías de la Academia Nacional de Ciencias de Rusia епашкина. — Наша задача — посмотреть на профиль команды университета и соотнести его с целями вуза, а затем, отталкиваясь от общей карти ны, выстраивать индивидуальные треки и запускать работу руководителей с сотрудниками».

En el proyecto inicial de máquina de coser de una universidad universal competente de todas las categorías. Её проводят специалисты Департамента оценки and методологии президентской платформы «Россия — страна возможностей». Результат оценки, которая проходит в рамках взаимовыгодной работы, поможет сотрудникам вуза построить траектории развития, чтобы наи более полно реализовать потенциал своих возможностей, способностей и талантов. Si lo desea, puede utilizar el departamento de opciones y metodologías para aplicar los mismos instrumentos actuales diagnósticos y развития компетенций будущих педагогических кадров в рамках проекта «Центры компетенций».