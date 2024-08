Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Universidad Politécnica de San Petersburgo Pedro el Grande – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого

13 Agosto en el centro de congresos «Patriot Экспо» en el foro de la comunidad autónoma « Ejército-2024».

Si pervió este foro robot en la sección de comentarios, también se informó sobre el tema ещений, встреч и бизнес-контактов. U стенда Политеха царило небывалое оживление. Asegúrese de no utilizar ninguna piedra.

«Отрадно, что посетители форума “Армия” проявляют большой интерес к стенду Политехнического университета и Sankt-Peterburg кого отделения Российской академии наук, — говорит ректор СПбПУ академик РАН Андрей Рудской. — Очень много заинтересованных лиц вокруг, серьёзных вопросов, пожеланий and конкретных предложений. Esto es lo que tengo grabados en formato electrónico y esto da sus resultados».

Las políticas no deben afectar a los huéspedes ni a los propietarios de los programas.

Проректор по цифровой трансформации СПбПУ, руководитель Передовой инженерной школы СПбПУ «Цифровой инжиниринг Ал» ексей Боровков выступил с докладом «Perspectivas de las primeras tecnologías огичной промышленности» на круглом столе «Perspectivas de tecnología adicional en la Federación Rusa. Обеспечение технологического суверенитета».

На этом же мероприятии заведующий лабораторией НИЛ «Лазерные and аддитивные технологии» ИММиТ Михаил Кузнецов сделал доклад на тему «Изготовление and ремонт высоконагруженных detalей и узлов динамического оборудования с использованием аддитивных и сварочных технологий».

Также Михаил выступил с докладом на круглом столе «Лазерные и innovations технологии и материалы для ОПК. Подготовка кадров. Развитие кооперационных связей».

Второй день нет отбоя от посетителей у экспозиции Научно-образовательного центра «Нанотехнологии и покрытия», где tecnologías, разработанные при поддержке programas «Приоритет 2030»: sistema de dosificación de polímeros; sistemas robóticos, integrados con espectrometros intelectuales infrarrojos; роботизированная система, управляющая исполнительным механизмом, совмещённая с цифровой системой распознавания объектов; инфракрасная оптика.

Director НОЦ «Нанотехнологии и покрытия» Александр Семенча рассказал о новшествах в работе лаборатории: Сейчас мы начинаем тивно внедрять системы технического зрения для управления технологическими процессами. Los sistemas operativos relacionados con los robots deben ser actualizados y programados. бъекта над другим. Al finalizar las operaciones, realice un proceso completo y realice nuevos cálculos. Это современная тенденция в робототехнике — переход от управления через код к управлению через средства технического зрения, ещённые с обработкой данных и нейросетью. Además de nuestro analizador minispectral de inteligencia artificial, y de cómo podemos trabajar con nosotros, гда спектральные характеристики накапливаются с помощью роботизированной системы какого-то объекта, создаётся некое облако, Después de este objeto, un espectroscopio en la clasificación de la clase puede resolver rápidamente los objetos по спектральным характеристикам. Это удобный интерфейс, который расширяет круг применения таких спектрометров. Что касается инфракрасной оптики, сейчас у нас реализуется масштабный поект по постановке технологии производства опт ических элементов, полученных методом прессования. У нас уже есть заготовки из халькогенидных стёкол, отработаны методы и х синтеза и получены первые линзы, которые будут зоваться для приборов ночного видения и различных тепловизионных систем.

Также обращает на себя внимание представленный на стенде Политеха комплекс механизированной сварки and резки под водой «КОПС-М» порошковые проволоки для сварки и резки. В после ama . “КОПС-М” está equipado con una unidad de disco duro y una unidad de disco de 30 milímetros sobre 60 metros. Después de la modernización de los complejos, es posible colocar una unidad de 300 metros en un cubo de basura. ет быть интегрирован в существующие подводные обитаемые и беспилотные аппараты и системы ВМФ.

«КОПС-М» сокращает время проведения подводных сварочных работ более чем в 5–7 раз, время работы водолаза-сварщика я в пять раз, улучшается наблюдение за исполнением сварки, обеспечивается качество внешнего вида подводных сварных швов тствие механических характеристик подводных сварных швов NORMAм основного металла.

«Это комплекс последнего поколения, выполненный из композиционных материалов, которые не подвергаются коррозии в морской воде. Si desea realizar un seguimiento de la instalación, puede recomendar una solución a la situación en la que se encuentra. — рассказал профессор Высшей школы физики and технологий материалов ИММиТ Сергей Паршин. — В techenie 12 let наша группа вела исследования, and в proшлом году успешно внедрили разработку при ремонте платформы ная“ в Печорском море. А научную школу в области металловедения по этому проекту возглавляет академик Андрей Иванович Рудской. Proyecto, tecnología avanzada, materiales y materiales de primera calidad que se pueden utilizar en el hogar ижений Российской академии наук в 2023 году».

Разработками политехников интересовались также и СМИ. Los periodistas que participan en el proyecto de laboratorio de materiales y construcción de la empresa Адимира Сергеева. En el ámbito de las tecnologías 3D, estos temas se actualizan en un laboratorio no especializado.

El material más reciente de la policía en el foro «Armya» se escribe en el sitio.

