Ограничения для BNPL-сервисов – для покупок в рассрочку установят лимиты

Почему ЦБ РФ хочет заняться регулированием работы BNPL-площадок?

О стремлении навести порядок в работе сервисов рассрочки Банк России заявлял еще в 2021 году – после длительных обсуждений инициатива направлена на рассмотрение в Госдуму. Необходимость регулирования отрасли ЦБ РФ ранее объяснял рядом причин:

сведения о рассрочках не передаются в БКИ – у других кредиторов нет достоверной информации о долговой нагрузке;

рассрочки без оформления договора займа в значительной степени ухудшают права заемщиков;

у BNPL-сервисов отсутствуют стандарты информирования клиентов об условиях обслуживания;

отсутствие регулирования приводит к появлению мошеннических схем и сомнительных компаний.

В России сервисы рассрочки работают с 2021 года – покупки с оплатой частями без процентов сегодня предлагает Т-банк, Яндекс Банк, Сбер, Альфа-Банк и Совкомбанк.

Какую модель регулирования сервисов рассрочки рассмотрит Госдума?

Законопроект, принятый к рассмотрению Госдумой, фактически поддерживает ранее выдвинутую Центробанком инициативу о разделении рассрочки на две категории – «платную» и «бесплатную». Документ предполагает следующие изменения в работе BNPL-сервисов:

в стране появятся операторы сервисов рассрочки, включенные в специальный реестр;

договор рассрочки должен будет содержать указание издержек сервиса, условия платежей, размер комиссий и неустоек;

размер штрафа за просрочку ограничат 20% суммы задолженности, не уплаченной вовремя;

продажа долгов клиентов по договору цессии будет под запретом;

лимит рассрочки, не требующей передачи сведений в БКИ, установят на уровне 15 тыс. руб.

Кроме того, максимальный срок договора с 2025 года составит 6 месяцев, а с 2027 – сократится до 4 месяцев. BNPL-сервисам при оформлении рассрочки на сумму свыше 15 тыс. руб. придется идентифицировать личность клиента – запрашивать паспорт и СНИЛС (сейчас действует упрощенная идентификация по номеру телефона).

Как участники рынка оценивают инициативу?

Представители BNPL-сегмента критикуют рассматриваемый законопроект, отмечая его несоответствие бизнес-реальности: оптимальным для рассрочки без передачи информации в БКИ является лимит в 60-80 тыс. руб. Ограничения могут привести к сокращению объемов продаж и вынудят покупателей прибегать к помощи микрофинансовых организаций.

«Лимиты для BNPL-сервисов отрицательно повлияют и на деятельности продавцов – использование этого инструмента станет практически невозможным в сегменте бытовой техники, образования, туризма», – полагает эксперт.

Вместе с тем, необходимость регулирования отрасли, безусловно, существует – это необходимо для защиты от недобросовестных участников рынка. ЦБ РФ необходимо разработать четкие правила оказания услуг и взять под контроль работу сервисов рассрочки.

11:41 13.08.2024

