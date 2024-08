Новая столица Монголии: команда ФГРР представила мастер-план в финале международного архитектурного конкурса

Source: MIL-OSI Russian Language News

Факультет вошел в итоговый список 36 команд-финалистов, куда отобрали лучшие из 428 проектов, поданных участниками из 54 стран. Заявка факультета была высоко оценена международным жюри и высшим руководством Монголии. Предложенный факультетом проект позволяет подчеркнуть историко-культурное наследие страны и одновременно сделать город новым центром науки и инноваций. Одна из наиболее сильных сторон проекта – обеспечение энергетической устойчивости города за счет ветрогенераторов и современных угольных ТЭЦ, дополнительных источников энергии. Проект города предполагает формирование нескольких локальных центров с уникальными коммерческими функциями, объектами притяжения городского уровня. Комфор для жителей обеспечивается за счет средне- и малоэтажной низкоплотной застройки и гармоничного сосуществования городской и природной сред.

1 августа завершился крупнейший в этом году международный архитектурный конкурс, в финале которого команда факультета городского и регионального развития и Высшей школы урбанистики НИУ ВШЭ представила свой концептуальный мастер-план Нового Хархорума – будущей столицы Монголии.

Конкурс был инициирован высшим руководством Монголии в начале этого года. У каждой команды было всего 3 месяца для разработки своего проектного предложения, включая проработку образа будущего нового города, ключевых планировочных решений, плана реализации проекта и визуализации ключевых городских территорий и объектов.

Всего на конкурс было подано 428 заявок из 54 стран мира. Помимо России в конкурсе участвовали команды из Китая, Италии, Японии, Великобритании и других государств. Команда Высшей школы экономики прошла все этапы отбора и попала в итоговый список 36 команд-финалистов, которых пригласили в Улан-Батор представить свои концепции руководству страны и международному жюри, в состав которого вошли известные эксперты из США, Польши, Германии, Южной Кореи.

1. Инновационное развитие и традиции

Проект факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ основывается на сохранении истории и традиций Монголии с одной стороны и инновационном развитии – с другой. Согласно проекту, Новый Хархорум должен стать образовательным, научным центром страны, колыбелью Евразийской культуры.

Рис.1. Визуальный образ Нового Хархорума (проект ФГРР)

Для развития образовательного и научного потенциала города в проекте факультета предложено:

создать аграрный университет, Big Data-центр, исследовательский центр, археологический исследовательский институт;

развивать цифровые и беспилотные технологии, биоинженерию и инновационное сельское хозяйство национального уровня.

Рис.2. Сельскохозяйственный университет

Культурное развитие города должно опираться на существующие на территории культурные и природные объекты UNESCO, а популяризация традиций может осуществляться посредством фестивалей, креативного кластера, научно-технического туризма. Сохранению и популяризации культурного наследия будут способствовать теологический университет, археологический исследовательский институт и музейно-рекреационный кластер.

Рис.3. Музейно-рекреационный кластер

2. Энергетическая устойчивость новой столицы

Одна из находок проекта факультета – развитие энергетического сектора экономики за счет ветроэнергетики и передовых угольных ТЭЦ с несколькими стадиями очистки. Это наиболее экономически выгодная и устойчивая система обеспечения города, при которой он не зависит только от одного источника энергии (например, солнечной). Дополнительно энергетический сектор может быть подкреплен строительством газопровода из России.

3. Полицентричность и комфорт для жителей

В основе планировочной структуры города – принцип полицентричности, формирования в городе нескольких локальных центров. Каждый из них образуется за счет уникальных коммерческих функций и уникальных объектов притяжения городского уровня. Будущий город должен давать своему жителю возможность жить в комфортной среде, поэтому план в основном включает средне- и малоэтажную низкоплотную застройку. Проект также предлагает гибкое землепользование и подведение необходимой инфраструктуры в районах, где в будущем ожидается приращение юрточных кварталов.

Проект предполагает гармоничное сосуществование городской и природной сред:

создание устойчивого зеленого каркаса;

рекультивацию земель за счет новых насаждений;

частичный переход города на зеленую энергетику;

индивидуальный контакт горожанина с природой.

Рис.4. Сочетание природы и городской среды



4. Проекты финалистов – в фокусе внимания высшего руководства

Участники финального этапа конкурса презентовали свои концепции посетителям открытой трехдневной выставки в центре Улан-Батора, представили их на большой сцене и пресс-конференциях. Выставку посетило высшее руководство страны, включая президента и спикера парламента.

Рис.5. Президент Монголии У. Хурэлсух осматривает проекты финалистов

«Команда факультета на международном уровне доказала свой профессионализм в области разработки мастер-планов. Подобные мероприятия полезны тем, что мы не только делимся своими достижениями, но и перенимаем мировой опыт разработки и планирования городов, сравниваем свои решения с решениями других команд» – декан факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко.

«Для команды факультета это был значимый проект. Мы впервые участвовали в крупном международном архитектурном конкурсе. Мы обладаем серьезным опытом разработки мастер-планов – работали с городами Дальнего Востока, Арктики, Центральной России, Поволжья. При этом мы всегда работали с уже построенными городами. Разработка концептуального мастер-плана еще не существующего города – весьма амбициозная задача. Мы считаем большим успехом, что нам с первого раза удалось попасть в финальный этап конкурса. Было лестно наравне с ведущими мировыми командами защищать свои идеи перед международными экспертами и слышать от них слова одобрения» – руководитель Высшей школы урбанистики факультета городского и регионального развития НИУ ВШЭ Руслан Гончаров.

