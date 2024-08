ИЭФ ГУУ занял 8 место в российском рейтинге финансово-экономических вузов или факультетов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Деловой журнал «Банковское обозрение» и аналитический центр «БизнесДром» обновили российский рейтинг финансово-экономических вузов или факультетов этой направленности в высших учебных заведениях общего профиля по востребованности в финансовой отрасли, в котором Институт экономики и финансов Государственного университета управления занял 8 место!

Рейтинг составлен для абитуриентов и участников финансового рынка. Первые смогут понять, какие вузы сейчас вызывают повышенное доверие у работодателей, вторые – синхронизировать свое видение ситуации и объективную рыночную оценку. В рейтинге учитывались ожидания и предпочтения финансовых организаций от образования кандидата при приёме на работу.

Данные собирались посредством анкетирования финансовых организаций, а именно банков, страховых и инвестиционных компаний, включая Ассоциацию банков России, «Газпромбанк», «Ингосстрах», «МТС Банк», «Россельхозбанк», «Сбербанк», «Т-Банк» и другие.

Рейтинг сформирован из совокупности присвоенных баллов. При расчёте итогового балла на место в рейтинге повлияли следующие показатели:

— Число финансовых организаций, отдающих предпочтение студентам и выпускникам вуза при приёме на работу;

— Число совместных программ стажировок для студентов вуза;

— Число организаций, с которыми у вуза есть совместные курсы;

— Число руководителей банков, страховых и инвестиционных компаний, финансовых институтов, которые окончили вуз;

— И другие показатели.

Кроме того, составители рейтинга оценивали реальные успехи выпускников тех или иных вузов: компании отмечали, какие учебные заведения оканчивали их топ-менеджеры.

Значения показателей суммировались, на основе полученного балла выстраивался итоговый рейтинг.

На первое место поднялся экономический факультет МГУ им. Ломоносова, сместив Финансовый университет при Правительстве РФ, вместе с которым вторую строчку делит удержавшая свою позицию Высшая школа экономики. Бронза у Института экономики, математики и информационных технологий РАНХиГС.

Институт экономики и финансов ГУУ показал самый значительный рост в топе-15 рейтинга по сравнению с прошлым годом – поднялся на 4 позиции и занял 8 место.

Поздравляем наш ИЭФ с отличным результатом и желаем дальнейшего роста всех показателей.

