Дмитрий Чернышенко и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл открыли выставку «Новодевичий монастырь. Вехи истории»

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл и Заместитель Председателя Правительства, сопредседатель оргкомитета по подготовке и проведению празднования 500-летия со дня основания Новодевичьего ставропигиального женского монастыря Дмитрий Чернышенко открыли выставку «Новодевичий монастырь. Вехи истории» в Государственном историческом музее в Москве.

В мероприятии также участвовали генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин, первый заместитель Министра культуры Сергей Обрывалин и другие.

Святейший Патриарх Кирилл обратился к участникам церемонии открытия с приветственным словом: «Во многих семьях принято бережно сохранять и передавать предметы, принадлежавшие предкам: иконы, перед которыми молились бабушки и дедушки, книги, предметы обихода. Но если этот обычай оказывает влияние на укрепление многолетних семейных связей, то столь же важно это и в отношении народных реликвий, тех духовных ценностей, которые имеют значение для жизни всего народа. Благодарю организаторов выставки за проделанную очень интересную, хотя и непростую работу и надеюсь, что прикосновение к истории одной из старейших женских обителей Москвы, а через это – к русской национальной истории станет вдохновляющим открытием для многих наших соотечественников».

Вице-премьер отметил, что на выставке представлены святыни, посвящённые разным историческим периодам, начиная с момента основания Новодевичьего монастыря в честь взятия Смоленска в 1514 году. Экспозиция показывает, что и тогда, и сейчас светская и духовная власть в России находились в гармонии.

«Сегодня Президент ставит ряд задач, связанных с духовно-нравственным воспитанием нашей молодёжи. Благодарю Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла за помощь в их решении. Крайне важно, чтобы как можно больше молодёжи увидело такие замечательные выставки, как “Новодевичий монастырь. Вехи истории„, и смогло через призму исторических событий посмотреть на то светлое будущее, за которое мы все сейчас боремся», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Зампред Правительства выразил благодарность музейным служителям и историкам, а также рассказал, что в ходе открытия выставки участники договорились в будущем запечатлеть мужественные решения, которые принимали работники для сбережения экспонатов в непростые 20-е годы прошлого столетия.

«Вместе мы обеспечиваем новые условия для хранения святынь и создаём возможности для того, чтобы как можно больше людей смогли их увидеть. Безусловно, одной из важных вех на шкале времени стал 2010 год, когда благодаря стараниям Святейшего Патриарха Президент Владимир Путин передал обитель в безвозмездное бессрочное пользование Московской епархии Русской православной церкви. Следующая важная веха, которую мы все ждём, – 26 октября, 500-летие Новодевичьего монастыря. И, уверен, впереди ещё будет много славных событий, связанных с историей и этого монастыря, и нашего государства», – отметил Дмитрий Чернышенко.

По окончании осмотра выставки Святейший Патриарх Кирилл и вице-премьер оставили записи в книге почётных гостей.

Выставка «Новодевичий монастырь. Вехи истории» организована при поддержке благотворительного фонда «Транссоюз» и АО «Объединённая металлургическая компания».

В экспозиции представлены подлинные памятники XVI–XVII веков, имеющие мемориальный характер и связанные с историческими персоналиями, – это и вклады в монастырь царей Ивана IV и Бориса Годунова, и келейные иконы царевен и цариц, и надгробные иконостасы царевен Милославских – дочерей царя Алексея Михайловича.

«Организация в Историческом музее выставки, посвящённой 500-летию основания Новодевичьего монастыря, неслучайна. В 1922 году Новодевичий монастырь закрыли, на его территории организовали музей, ставший в 1934 году филиалом Государственного исторического музея. Именно статус музея помог сохранить многие святыни монастыря и сам шедевр православного зодчества. В 2010 году монастырь был передан Русской православной церкви, но связь Исторического музея и древней обители не прервалась, а, напротив, вышла на новый уровень соработничества. Сейчас ведётся строительство экспозиционно-выставочного центра, где будут представлены уникальные коллекции Исторического музея, отражающие историю русского православия. Новый музей станет своеобразным предисловием к знакомству с ансамблем монастыря», – подчеркнул генеральный директор Исторического музея Алексей Левыкин.

Достойное место на выставке занимают выдающиеся памятники лицевого шитья XVI века и произведения русского церковного искусства 1680–1690 годов – многоярусные, сияющие золочёным резным объёмом барочные иконостасы. Возможности мультимедийных технологий позволяют доступно представить фрески Смоленского собора. Важное место отдано аудиоинсталляциям, которые создают эффект личной причастности посетителя к происходившим событиям. Отдельный зал выставки посвящён святыням ризницы Новодевичьего монастыря.

Тематические разделы выставки: «История Новодевичьего монастыря в XVI–XVII веках», «Архитектурный ансамбль Новодевичьего монастыря XVI–XVII веков», «История Новодевичьего монастыря в XVIII – начале XX века», «1917 год – начало XXI века. Расформирование монастыря. Создание музея. Возрождение обители», «Реставрация. 1880-е годы – начало XXI века».

