ГУУ развивает партнёрство с агропромом Пермского края и Дальнего Востока

9-10 августа 2024 года в Перми состоялась рабочая встреча представителей ГУУ с руководством Ассоциации «Аграрное предпринимательство Пермского края» и представителями Дальневосточной ассоциации предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства.

9 августа научный сотрудник Центра управления инженерными проектами ГУУ Дмитрий Рыбаков представил реализуемый учёными ГУУ в партнёрстве с Омским аграрным научным центром и Удмуртским государственным университетом крупный научный проект по теме «Обеспечение продовольственной безопасности страны на основе создания платформенных цифровых решений в сфере развития агропромышленных технологий полного жизненного цикла».

По итогам обсуждения, в котором приняли участие потенциальные партнёры проекта из компаний – разработчиков цифровых платформ, систем «интернета вещей» и ИТ-решений для точного земледелия, были достигнуты договоренности о пилотном внедрении разрабатываемых ГУУ и партнёрами технологических и цифровых решений на территории нескольких муниципальных районов Пермского края. Участники встречи договорились о сотрудничестве в инициировании и реализации проекта по созданию Агробиотехнопарка в окрестностях города Перми и об участии специалистов ГУУ в разработке концепции этого проекта.

10 августа при содействии принимавшего участие в переговорах эксперта Платформы НТИ по направлению «Фуднет» Алексея Кука состоялось совещание с представителями Дальневосточной ассоциации предприятий пищевой, перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства. Предприниматели из Хабаровска высоко оценили крупный научный проект ГУУ и выразили намерение заключить соглашение с университетом о проведении пилотного внедрения на Дальнем Востоке. Участники совещания предварительно договорились о подписании соглашения о сотрудничестве, детализирующего планы совместных действий, в рамках Восточного экономического форума, который состоится во Владивостоке в начале сентября 2024 года.

