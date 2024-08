Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

В связи с положением, сложившимся в Курской области, Государственный университет управления сообщает, что абитуриенты, поступившие к нам из данного региона, будут заселяться в общежитие в особом порядке.

Подробности можно узнать в Администрации Студенческого городка.

Адрес: Рязанский проспект, 99, Главный учебный корпус, 3 этаж, кабинет ГУ-328

Телефон: +7 (495) 377-64-45

Адрес электронной почты: studgorod@guu.ru

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI