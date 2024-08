12.08.2024 Wyrzutnie M903 con sistema ramach Patriot będą produkowane w Polsce

Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

12 sierpnia w obecności wicepremiera Władysława Kosiniaka – Kamysza oraz sekretarza stanu w MON Pawła Bejdy podpisana została umowa pomiędzy Hutą Stalowa Wola S.A. a Raytheon Polska na produkcję 48 wyrzutni M903, wchodzących w skład systemów obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej Patriot w ramach II fazy programu WISŁA.

– Dziś Sochaczewie rozpoczynamy podpisywanie serii kontraktów wzmacniających polskie bezpieczeństwo. (…) Bezpieczeństwo to sprawa fundamentalna i priorytetowa. Bezpieczeństwo, które musi być obecne w każdym polskim domu. Dziękuję wszystkim tym, którzy do tego doprowadzili, bo te wyrzutnie które stoją za mną będą produkowane w Polsce. To jest wielkie osiągnięcie. To jest spełnienie też naszej obietnicy – 50% wydatków zbrojeniowych powinno być ulokowane w firmach, które działają na terytorium Rzeczypospolitej

– podkreślił wicepremier.

Podpisana dziś umowa na produkcję 48 egzemplarzy wyrzutni rakiet M903 rozpoczyna realizację II fazy programu Wisła i podpisywanie umów na dostawę w latach 2027–2029 kolejnych komponentów z polskim przemysłem. Jednymi z najważniejszych poddostawców HSW S.A. w ramach realizacji kontraktu są Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., dostarczające siłowniki do wyrzutni oraz Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A. odpowiedzialne za dostawy Data Link Terminal Module.

W przedsiębiorstwach wchodzących w skład konsorcjum PGZ-WISŁA wyprodukowano szereg innych elementów zestawów Patriot, w tym: kontenery wsparcia technicznego, samochody transportowo-załadowcze, komponenty wyrzutni, komponenty pocisków rakietowych oraz systemów radiolokacyjnych.

Szef MON podczas spotkania z żołnierzami, którzy szkolą się na elementach systemu Wisła podziękował im za codzienną służbę i zaangażowanie.

– Chciałbym podziękować wszystkim żołnierzom służącym w 3. Warszawskiej Brygadzie Rakietowej Obrony Powietrznej za ich zaangażowanie. Oni wzięli na siebie odpowiedzialność za wdrażanie najnowocześniejszego sprzętu jako pierwsi. Mają już te niezbędne umiejętności i są w pełnej gotowości. Obrona powietrzna to jest wielka odpowiedzialność. Przeciwdziałanie naruszaniu naszej przestrzeni powietrznej, przygotowanie, podnoszenie umiejętności i kwalifikacji. Pełna dyspozycyjność i ofiarna służba, za co bardzo serdecznie dziękuję

– zwrócił się do żołnierzy szef MON.

***System przeciwlotniczy i przeciwrakietowy Patriot jest jednym z głównych elementów, tworzących system obrony powietrznej kraju. Jego podstawowym zadaniem jest zwalczanie taktycznych rakiet balistycznych krótkiego zasięgu (w tym manewrujących), rakiet samosterujących oraz pilotowanych środków napadu powietrznego w całym zakresie prędkości i wysokości lotu, wykorzystywanych przez lotnictwo taktyczne, jak również zwalczanie bezpilotowych statków powietrznych.

Za realizację programu Wisła po polskiej stronie odpowiada konsorcjum PGZ-Wisła w składzie: PGZ S.A. (lider konsorcjum), Huta Stalowa Wola S.A., Mesko S.A., PIT-RADWAR S.A., Wojskowe Zakłady Elektroniczne S.A., Jelcz sp. z o.o., Huta Stalowa Wola S.A. Oddział Autosan w Sanoku, Ośrodek Badawczo-Rozwojowy Centrum Techniki Morskiej S.A., Wojskowe Zakłady Uzbrojenia S.A., Zakłady Mechaniczne Tarnów S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 1 S.A., Wojskowe Zakłady Lotnicze nr 2 S.A., PCO S.A. oraz Wojskowe Zakłady Łączności nr 1 S.A. Oprócz tego, niektóre z niewymienionych spółek PGZ uczestniczą w programie jako poddostawcy.

W pierwszej fazie programu Polska pozyskała 2 baterie systemu Patriot w konfiguracji obejmującej m.in. pociski PAC-3 MSE oraz system IBCS. 16 wyrzutni wchodzących w skład dwóch baterii zostało dostarczonych przez Hutę Stalowa Wola S.A. na zlecenie firmy Raytheon, – producenta i dostawcy systemu Patriot. Realizacja tego zadania była wynikiem zamówienia międzyrządowego zawartego w 2018 r. w trybie Foreign Military Sales pomiędzy polskim Ministerstwem Obrony Narodowej a rządem Stanów Zjednoczonych Ameryki.

