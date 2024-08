12.08.2024 Warszawa Premier Donald Tusk gratulował sukcesów polskim olimpijczykom

Source: Government of Poland in Polish

Premier Donald Tusk gratulował sukcesów polskim olimpijczykom12.08.2024

Dziękujemy za wspaniałe emocje! Premier Donald Tusk oraz Minister Sportu i Turystyki Sławomir Nitras spotkali się z olimpijczykami, którzy wrócili do Polski po XXXIII Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. Nasz kraj zdobył 10 medali olimpijskich: 1 złoty, 4 srebrne i 5 brązowych. Szef rządu podziękował sportowcom za reprezentowanie Polski podczas igrzysk oraz pogratulował im sukcesów.

Od 26 lipca do 11 sierpnia 2024 r. królowały sportowe emocje.

Złoty medal Igrzysk Olimpijskich we wspinaczce sportowej na czas zdobyła Aleksandra Mirosław.

Srebrne medale otrzymali:

Klaudia Zwolińska – kajakarstwo slalomowe kobiet K1;

Julia Szeremeta – boks kobiet;

Daria Pikulik – kolarstwo torowe;

Reprezentacja Polski w piłce siatkowej mężczyzn (Mateusz Bieniek, Bartłomiej Bołądź, Tomasz Fornal, Norbert Huber, Marcin Janusz, Łukasz Kaczmarek, Jakub Kochanowski, Bartosz Kurek, Wilfredo Leon Venero, Grzegorz Łomacz, Kamil Semeniuk, Aleksander Śliwka, Paweł Zatorski).

Brązowe medale trafiły do:

Drużyny polskich szpadzistek (Aleksandra Jarecka, Alicja Klasik, Renata Knapik-Miazga i Martyna Swatowska-Wenglarczyk);

Wioślarskiej czwórki podwójnej (Fabian Barański, Mateusz Biskup, Dominik Czaja i Mirosław Ziętarski);

Igi Świątek – tenis;

Natalii Kaczmarek – lekkoatletyka;

Aleksandry Kałuckiej – wspinaczka sportowa.

Polskim olimpijczykom gratulujemy sukcesów!

Zdjęcia (10)

Pokaż poprzednie zdjęcia

Pokaż nestępne zdjęcia

MIL OSI