Этот день в истории Политеха: 12–18 августа

В очередном выпуске специального проекта , посвящённого 125-летию Политехнического университета, мы расскажем о событиях, связанных с нашим вузом, которые происходили в разные годы с 12 по 18 августа.

12 августа 1953 года в Советском Союзе под руководством И. В. Курчатова была испытана первая в мире водородная бомба. Это произошло через четыре года после испытания первой советской атомной бомбы. Таким образом была предотвращена возможность военного конфликта с односторонним применением атомного оружия, наша страна получила надёжную защиту. Игорь Васильевич Курчатов — трижды Герой Социалистического Труда, академик АН СССР, один из основоположников атомной энергетики России. Напомним, Игорь Курчатов в 1923 году поступил на кораблестроительный факультет Политехнического института. С 1927 по 1929 годы И. В. Курчатов вёл курс по физике диэлектриков на физико-механическом факультете Ленинградского политехнического института, до 1933 года работал доцентом электромеханического факультета.

12 августа 2011 года официально завершили строительство и начали эксплуатацию Комплекса защитных сооружений Санкт-Петербурга от наводнений (КЗС). Главные инженеры проектов С. С. Агалаков и С. Н. Кураев, а также многие начальники этой стройки окончили Политехнический университет. На протяжении многих лет сотрудники Политехнического университета участвовали в реализации КЗС. С 1966 по 1978 год политехники были задействованы в предпроектных разработках, посвящённых проблемам защиты города от наводнений. С 1979 по 1990 год они занимались научным обоснованием проектных решений. С 2000 по 2011 год проводились пусконаладочные работы. Кроме того, на объекте трудились студенческие строительные отряды Политеха и проходили производственную практику учащиеся гидротехнического факультета.

14 августа 1934 года родился Дмитрий Александрович Варшалович — выдающийся учёный, академик РАН, профессор Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, главный научный сотрудник Физико-технического института им. А. Ф. Иоффе. Учёный широко известен в мировой науке исследованиями в области ядерной физики, квантовой теории углового момента и её приложений, физики межзвездной среды, физики квазаров и космологии. Наряду с интенсивной научной деятельностью Дмитрий Александрович более 40 лет преподавал в СПбПУ. С 1979 года он — профессор кафедры «Космические исследования», с 2003-го — заведующий этой кафедрой. Д. А. Варшалович — лауреат Государственной премии РФ в области науки и технологии, премии им. В.А. Фока, премии им. А. А. Болопольского, обладатель высоких правительственных наград.

15 августа археологи отмечают профессиональный праздник. В этот день обычно поздравляют всех, кто имеет отношение к археологии, а также любителей этой науки, для которых раскопки являются увлечением. Политехники тоже любят открывать тайны прошлого, надёжно спрятанные временем и почвой. В вузе много лет действует «Архонт» — первый студенческий археологический отряд в Молодёжной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» и в Санкт-Петербурге. Бойцы побывали на раскопках в Абхазии, Республике Татарстан, Ханты-Мансийском автономном округе, Челябинской области, Крыму и многих других местах. Этим летом ребята присоединились к Вилюйской археологической экспедиции в Мирнинском районе на берегах реки Вилюй. Спасательные археологические раскопки проводятся на стоянке Улахан Ботуобуя II.

18 августа 1908 года (5 августа по старому стилю) родился Фрол Романович Козлов — советский партийный и государственный деятель. В 1931 году он поступил в Ленинградский металлургический институт, который в 1934 году вошёл на правах факультета в состав Ленинградского индустриального института. В июне 1936 года Фрол Романович получил квалификацию инженера-металлурга. Ф. Р. Козлов — член Президиума ЦК КПСС, секретарь ЦК КПСС, первый заместитель председателя Совета министров СССР, депутат Верховного Совета СССР, член Президиума Верховного Совета СССР. Входил в ближайшее политическое окружение Н. С. Хрущёва. 30 января 1965 года его не стало, урна с прахом захоронена на Красной площади в Кремлёвской стене.

18 августа 2024 года — День Воздушного Флота России. Ежегодно в третье воскресенье августа отмечается профессиональный праздник всех, кто связан с Воздушным Флотом России: лётчиков, инженерно-технического и диспетчерского состава, бортпроводников и других работников. первая в России Высшая авиационная школа была основана именно в Политехе, тогда она получила название «Курсы авиации и воздухоплавания». По распоряжению председателя Совета министров Петра Аркадьевича Столыпина от 20 июня 1909 года: Придавая скорейшему развитию воздухоплавательного дела весьма важное государственное значение, … представлялось бы целесообразным открыть хотя бы необязательный на первое время курс воздухоплавания при кораблестроительном отделении Санкт-Петербургского политехнического института .

Деканом был назначен выдающийся учёный-кораблестроитель профессор К. П. Боклевский . Среди его знаменитых выпускников был один из основоположников отечественного самолётостроения Николай Николаевич Поликарпов. В 1929 году в Политехе был создан авиастроительный факультет. Его окончили такие выдающиеся авиаконструкторы, как Олег Константинович Антонов и Георгий Михайлович Бериев.

