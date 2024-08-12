Финансовые новости: Финальное тестирование релиза ДКО 19 августа 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Уважаемые клиенты,

Новости Московской биржи для разработчиков №131. Финальное тестирование релиза ДКО 19 августа 2024. /#131. Systems update GKO on 19th August 2024

В субботу, 17 августа 2024 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре Денежного рынка.

Плановые изменения в системе ДКО

Расписание тестирования будет опубликовано позднее.

Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 15 августа 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:

Контактное лицо, ответственное за тестирование. Идентификаторы пользователей или фирмы. IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.

Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 17 и 18 августа.



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