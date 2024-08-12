Финансовые новости: Финальное тестирование релиза ДКО 19 августа 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News
Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –
Уважаемые клиенты,
Новости Московской биржи для разработчиков №131. Финальное тестирование релиза ДКО 19 августа 2024. /#131. Systems update GKO on 19th August 2024
В субботу, 17 августа 2024 года, приглашаем вас принять участие в финальном тестировании обновлений на промышленном контуре Денежного рынка.
Плановые изменения в системе ДКО
Расписание тестирования будет опубликовано позднее.
Для участия в тестировании релиза просим до 17:00 MSK 15 августа 2024 года прислать нам заявку по адресу help@moex.com с указанием следующих данных:
- Контактное лицо, ответственное за тестирование.
- Идентификаторы пользователей или фирмы.
- IP адрес, с которого будет осуществляться доступ в случае, если он отличается от текущих “боевых” для заявленных идентификаторов пользователей.
Во избежание попадания в ваши промышленные системы тестовых данных, рекомендуем не участвующим в тестировании пользователям отключить шлюзы и терминалы от торговых систем на выходные 17 и 18 августа.
+7 (495) 363-3232
PR@moex.com
Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.
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