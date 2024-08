Финансовые новости: Особенности регулирования индивидуальных инвестиционных счетов: разъяснения Банка России

Source: MIL-OSI Russian Language News

Регулятор обращает внимание профучастников на важные аспекты ведения индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). С начала 2024 года можно открывать только ИИС третьего типа — без ограничений суммы вложений и на срок от 5 до 10 лет в зависимости от года заключения договора. ИИС первого и второго типа, открытые до 1 января 2024 года, продолжают действовать на прежних условиях. Однако запрещается владеть одновременно старым и новым счетом.

Инвестор может трансформировать свой прежний ИИС в новый. В этом случае ему засчитают срок владения счетом, но не более трех лет. К таким трансформированным ИИС будут применяться уже новые правила, включая оформление налогового вычета и получение выплат по ценным бумагам. Регулятор уточняет, что полученный доход по бумагам, которые учитываются на ИИС третьего типа, можно зачислить только на этот счет, а переводить выплаты, например, на банковский счет клиента, нельзя. Полный или частичный вывод денег с ИИС ведет к досрочному расторжению договора с потерей всех налоговых льгот. Исключение составляют ситуации, когда средства потребовались на оплату дорогостоящего лечения, перечень которого утвержден Правительством России. При этом в отношении ИИС старого типа порядок выплат дохода по ценным бумагам по-прежнему может быть прописан в договоре с брокером или доверительным управляющим. Также Банк России напоминает, что с 1 января 2024 года на ИИС любого типа запрещается приобретать иностранные финансовые инструменты. Этот запрет не распространяется на ранее приобретенные зарубежные активы и не препятствует возможности трансформации ИИС. Фото на превью: Pixels Hunter / Shutterstock / Fotodom

