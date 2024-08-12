Пять лучших статей на русском языке за 12.08.2024.

Source: MIL-OSI Russian Language News

Анализ MIL : Вот пять лучших статей на русском языке, опубликованных сегодня. Анализ состоит из пяти статей которые являються в приоритете на данный момент.

В ходе сегоднешнего анализа, растут такие тенденции как внимание как учащемся и новым абитуриентам. Используются новые современые технологии. Экономика и бизнес всё так же стабильно развиваеться, наращивая социальную сферу и адаптируясь к внешним ограничениям.

Ниже вы можете прочитать одну из статей.

1. Правительство утвердило правила взаимодействия интернет-провайдеров и управляющих компаний при размещении сетей связи в многоквартирных домах

Постановление от 6 августа 2024 года №1055

Документ Постановление от 6 августа 2024 года №1055

Взаимодействие компаний-провайдеров, предоставляющих услуги по выходу в интернет, и управляющих компаний многоквартирных домов теперь будет регулироваться едиными правилами. Постановление, утверждающее такой документ, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

2. Финансовые новости: Интервью Алексея Заботкина «Российской газете»

Повышение ключевой ставки поможет избежать угроз для экономики России

В Банке России не исключают дальнейшего роста ключевой ставки. Объясняя решение повысить ее с 16% до 18% годовых, Эльвира Набиуллина указала на угрозу рецессии и стагфляции, если своевременно не переломить рост инфляции. Как жесткая политика регулятора позволит экономике избежать реализации рисков и устойчиво развиваться, в интервью «Российской газете» рассказал зампред ЦБ Алексей Заботкин.

3. Легенды отечественной науки: Марк Лазаревич Галлай

Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня, 12 августа, в День Военно-воздушных сил России, мы вспоминаем прославленного выпускника Политеха, лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Марка Лазаревича Галлая. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения.

4. Владимир Строев принял участие в торжественном открытии программы «Курс на бизнес и предпринимательство»

7 августа 2024 года во Всероссийском детском центре «Океан» во Владивостоке состоялось торжественное открытие смены в рамках программы «Курс на бизнес и предпринимательство», организованной Государственным университетом управления по инициативе Министерства экономического развития Российской Федерации и при поддержке Фонда региональных социальных программ «Наше будущее». В мероприятии принял участие ректор ГУУ Владимир Строев.

5. В НИУ ВШЭ число абитуриентов увеличилось на 10%

Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Все направления подготовки Высшей школы экономики пользовались большим спросом у абитуриентов, включая инженерные, ИТ и креативные индустрии. Более половины всех абитуриентов подали документы через суперсервис «Поступление в вуз онлайн».

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