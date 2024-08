Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Государственный университет управления приглашает принять участие в VIII ежегодной общероссийской образовательной акции «Всероссийский экономический диктант».

Всероссийский экономический диктант пройдет 15 октября 2024 года во всех регионах страны. К участию в акции приглашаются школьники, студенты, преподаватели и все, кто хочет проверить свои знания в экономике. Тема акции в этом году: «Сильная экономика — процветающая Россия!»

Задания Всероссийского экономического диктанта составлены они на основе междисциплинарного подхода, то есть связаны не только с экономикой, но и с обществознанием, литературой, историей, правоведением. Например, участников прошлых лет спрашивали, кто из русских классиков подарил нам выражение «бешеные деньги».

Для участия в экономическом диктанте на площадке Государственного университета управления необходимо до 10:00 14 октября пройти регистрацию.

В акции также можно принять участие в индивидуальном порядке на её официальном сайте. Все победители получают диплом, возможности участия в финале Всероссийского Фестиваля экономической науки, а также в других проектах и мероприятиях Вольного экономического общества России. Для победы необходимо набрать от 90 баллов из 100 возможных.

Акция организована Вольным экономическим обществом России при участии Международного Союза экономистов, Российского исторического общества, администраций субъектов Российской Федерации, ведущих вузов РФ, при поддержке информационного агентства ТАСС, «Российской газеты», Издательского дома «Экономическая газета», Фонда Юрия Лужкова.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI