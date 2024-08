Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Постановление от 6 августа 2024 года №1055

Документ Постановление от 6 августа 2024 года №1055

Взаимодействие компаний-провайдеров, предоставляющих услуги по выходу в интернет, и управляющих компаний многоквартирных домов теперь будет регулироваться едиными правилами. Постановление, утверждающее такой документ, подписал Председатель Правительства Михаил Мишустин.

Появление правил будет способствовать решению двух главных вопросов. Во‑первых, управляющие компании больше не смогут отказывать интернет-провайдерам в доступе в дома, что ограничивало право граждан на выбор поставщиков услуг связи. Во‑вторых, определены типовые технические требования к монтажу сетей связи в многоквартирных домах, а также порядок действий управляющих компаний и интернет-провайдеров в случае, если в ходе работ по установке или демонтажу оборудования был причинён ущерб общему имуществу в многоквартирном доме.

Утверждённые правила позволят упростить разрешение споров между управляющими компаниями, интернет-провайдерами и жильцами, проживающими в доме.

Подписанное постановление – часть работы по реализации новых норм Жилищного кодекса, которые были приняты в апреле 2024 года.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52349/

MIL OSI