Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

Согреваем этот прохладный понедельник нашим тёплым поздравлением с днём рождения заместителя министра науки и высшего образования Российской Федерации и хорошего друга нашего вуза Ольги Петровой.

Ольга Викторовна окончила Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского. Более 20 лет проработала в родном вузе на различных должностях, пройдя по карьерной лестнице от ассистента до проректора по учебной работе. С февраля 2023 года является заместителем министра науки и высшего образования России.

Последовательное и размеренное движение, реализуемое Ольгой Петровой в сфере государственной молодёжной политики и воспитательной деятельности, влечёт за собой нынешних студентов, делая из них достойных членов общества.

Желаем имениннице как можно дольше оставаться активным, инициативным и жизнерадостным руководителем. Пусть всем начинаниям сопутствует успех, намеченные планы будут реализованы, а последующие поражают масштабами. Всегда рады встречам на мероприятиях в нашем университете и вне его.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI