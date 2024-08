Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Набережная «Калейдоскоп времен», г.Невьянск, Свердловская область Пляж «Стахановский берег», г.Электрогорск, Московская область Предыдущая новость Следующая новость Набережная «Калейдоскоп времен», г.Невьянск, Свердловская область

Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в России с 2017 года оборудовано 1669 территорий у воды. Также 152 пространства благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Благоустройство общественных пространств у воды не только преображает облик населённых пунктов, но и создаёт дополнительные условия для комфортного отдыха граждан на природе. С 2017 года в стране обустроена 1821 такая территория. В том числе только с начала текущего года благоустроено 40 набережных, пляжных и прибрежных зон», – отметил Марат Хуснуллин.

С 2019 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Главная цель – к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.

«В 2024 году запланировано благоустройство 203 набережных, зон у воды, в том числе 175 территорий в рамках программных мероприятий и 28 проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», – сообщил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.

Например, в Свердловской области благоустроили набережную «Калейдоскоп времён» в городе Невьянске. Территория площадью 1,93 га была разделена на шесть зон: прогулочную часть с инсталляциями, сухой фонтан, понтонный пирс с мотивами сундучного промысла, сетки-лежаки, хоккейный корт, трибуны.

В Московской области в городе Электрогорске благоустроили пляж «Стахановский берег». На территории оборудовали теневой навес, волейбольную площадку, шезлонги, раздевалки и городские качели. Также там появилась зона кафе и пирс для проведения мероприятий на воде. У берега сделали террасу и смотровую площадку.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

http://government.ru/news/52358/

MIL OSI