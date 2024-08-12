Марат Хуснуллин: Более 1,8 тыс. пляжей и зон у воды благоустроили в России с 2017 года

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Набережная «Калейдоскоп времен», г.Невьянск, Свердловская область
Пляж «Стахановский берег», г.Электрогорск, Московская область
Благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» в России с 2017 года оборудовано 1669 территорий у воды. Также 152 пространства благоустроили благодаря победе во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.
«Благоустройство общественных пространств у воды не только преображает облик населённых пунктов, но и создаёт дополнительные условия для комфортного отдыха граждан на природе. С 2017 года в стране обустроена 1821 такая территория. В том числе только с начала текущего года благоустроено 40 набережных, пляжных и прибрежных зон», – отметил Марат Хуснуллин.
С 2019 года федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» вошёл в состав национального проекта «Жильё и городская среда». Главная цель – к 2030 году улучшить качество городской среды в 1,5 раза, а также увеличить долю российских городов с благоприятной средой до 80%.
«В 2024 году запланировано благоустройство 203 набережных, зон у воды, в том числе 175 территорий в рамках программных мероприятий и 28 проектов Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях», – сообщил Министр строительства и ЖКХ Ирек Файзуллин.
Например, в Свердловской области благоустроили набережную «Калейдоскоп времён» в городе Невьянске. Территория площадью 1,93 га была разделена на шесть зон: прогулочную часть с инсталляциями, сухой фонтан, понтонный пирс с мотивами сундучного промысла, сетки-лежаки, хоккейный корт, трибуны.
В Московской области в городе Электрогорске благоустроили пляж «Стахановский берег». На территории оборудовали теневой навес, волейбольную площадку, шезлонги, раздевалки и городские качели. Также там появилась зона кафе и пирс для проведения мероприятий на воде. У берега сделали террасу и смотровую площадку.
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