Легенды отечественной науки: Марк Лазаревич Галлай

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня, 12 августа, в День Военно-воздушных сил России, мы вспоминаем прославленного выпускника Политеха, лётчика-испытателя, Героя Советского Союза Марка Лазаревича Галлая. В этом году исполнилось 110 лет со дня его рождения.

Марк Лазаревич родился 16 апреля 1914 года в еврейской семье. После окончания школы он поступил в Ленинградский институт инженеров гражданского воздушного флота, а потом в Ленинградский политехнический институт. В 1935 году летал на планерах, совершал прыжки с парашютом, а в 1937 году уже стал летчиком-испытателем. Марк Лазаревич вспоминал, что небом «заболел ещё в юности», он «читал всё, что мог достать о самолётах, дальних полётах, известных лётчиках».

В начале Великой Отечественной войны М. Л. Галлай стал лётчиком-истребителем 2-й отдельной истребительной авиаэскадрильи ПВО Москвы. Он совершил 28 боевых вылетов, участвовал в защите Москвы от налётов немецкой авиации. В 1942 году Марк Лазаревич — заместитель командира эскадрильи 128-го бомбардировочного авиаполка, с мая 1943 года — лётчик 890-го полка авиации дальнего действия. В июне 1943 года его самолёт сбили над оккупированной территорией в районе Брянска. Он выпрыгнул с парашютом и добрался до партизан . М. Л. Галлая вывезли за линию фронта, после чего он вернулся на лётно-испытательную работу.

В послевоенные годы Марк Лазаревич работал лётчиком-испытателем в НИИ-17, в ОКБ В. М. Мясищева. Он освоил более ста типов авиационной техники. В 1957 году за мужество и героизм, проявленные при испытаниях новой авиационной техники, М. Л. Галлаю было присвоено звание Героя Советского Союза.

В 1958 году Марка Лазаревича в звании полковника уволили в запас из Вооружённых Сил СССР. После фактического завершения лётной карьеры он занимался научной и научно-практической работой: был научным сотрудником в Лётно-исследовательском институте, заместителем председателя методического совета Министерства авиационной промышленности СССР по лётным испытаниям, опубликовал более 30 научных трудов.

В начале 1960 года, после встречи с С. П. Королевым, открылась новая страница профессиональной биографии М. Л. Галлая. Кто лучше высокопрофессионального лётчика-испытателя мог бы обучить подопечных, как вести себя в полёте? Так Марк Лазаревич стал инженером-методистом первого отряда космонавтов, работал с первой группой — «гагаринской шестёркой» и был сотрудником легендарной лаборатории № 47, где стоял тренажёр летательного аппарата «Восток-3А». Считается, что знаменитое гагаринское «Поехали!» было перенято у М. Л. Галлая. Он работал с космонавтами на тренажёрах и перед началом упражнения спрашивал: «Ну? Поехали?». «Поехали!» — отвечали ему.

Марк Лазаревич получил звание доктора технических наук, профессора и академика. В последние годы работал в Академии транспорта Российской Федерации.

Марк Галлай много времени уделял писательскому делу, в 1960-е годы стал членом Союза писателей после публикации первой книги «Через невидимые барьеры». Он выпустил более 200 книг и статей, по мотивам которых были написаны другие литературные произведения и сняты фильмы, в том числе знаменитый «Им покоряется небо».

О себе Марк Лазаревич часто говорил: «Я — простой пилотяга». Он был не только смелым, отважным и умным человеком, но и спокойным, рассудительным, совсем не соответствующим стереотипам. Недаром знаменитый кинорежиссер Эльдар Рязанов снял про него документальный фильм под названием «Единица порядочности — один Галлай».

М. Л. Галлай заслуженно вошёл в историю советской авиации. Награждён многими орденами и медалями: трижды орденом Ленина, четырежды орденом Красного Знамени, дважды орденом Отечественной войны I степени, а также орденом Красной Звезды, орденом «Знак Почёта», 15 медалями.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.spbstu.ru/media/news/studencheskaya_zhizn/legendy-otechestvennoy-nauki-mark-lazarevich-gallay/

MIL OSI