Заглянуть в будущее: как вышкинцы изучают меняющийся мир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Молодые ученые Вышки представили свои исследовательские проекты, ставшие победителями конкурса стратпроекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования». Они будут строить прогнозы финансовых показателей российских компаний и развития вторичных санкций, просчитывать размер инвестиций в системы теплоснабжения, изучать причины готовности населения к благотворительности, учиться применять новые методы форсайта, а также изучать возможности использования методов научной фантастики.

В НИУ ВШЭ состоялся семинар-презентация исследовательских работ молодых ученых, ставших победителями конкурса, организованного в рамках стратегического проекта «Национальный центр научно-технологического и социально-экономического прогнозирования» (реализуется по программе «Приоритет-2030»). Все представленные проекты должны быть реализованы в этом году.

«В ходе конкурса у нас было несколько раундов обсуждений и с ректором, и с научным руководителем, и с рядом проректоров — руководителей стратпроектов. Несмотря на то что квоты поддержки проектов молодых ученых были установлены заранее, нами было принято решение их расширить, поддержав дополнительные заявки. Это предполагает довольно серьезную ответственность каждого из победителей конкурсного отбора… Задача сегодняшней встречи состоит в том, чтобы задуматься, как такие сравнительно небольшие проекты, инициируемые нашими молодыми коллегами, могут дальше развиваться и быть интегрированы в более крупные системные темы, как эти инициативы могли бы быть применимы дальше Вышки», — подчеркнул научный руководитель стратпроекта, первый проректор НИУ ВШЭ Леонид Гохберг.

Леонид Гохберг

Административный руководитель стратпроекта, директор Центра стратегического прогнозирования Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Михаил Голанд добавил, что самый главный вопрос — как планируется использовать результаты, которые будут получены в рамках проектов молодых исследователей, и попросил выступающих сделать на этом акцент в своих презентациях.

Прогнозирование финпоказателей

Стажер-исследователь НУЛ пространственно-эконометрического моделирования социально-экономических процессов в России Анастасия Шерубнева представила проект «Прогнозирование финансовых показателей российских компаний: отраслевой и региональный аспект». Несмотря на то что она работала над проектом одна, он получил одну из самых высоких оценок в конкурсе.

В рамках проекта планируется создать онлайн-сервис, который будет прогнозировать выручку предприятий с заданными характеристиками: региональная и отраслевая принадлежность, другие индивидуальные особенности (число сотрудников, размер активов, долг и т.д.). Для разработки моделей прогнозирования используются большие данные финансовой отчетности российских предприятий из информационной базы «СПАРК-Интерфакс», выборка составляет 200 тысяч малых и средних предприятий из 66 регионов России.

При этом прогноз будет строиться на основе бизнес-процессов, происходящих в реальном времени. Существующие сервисы, прогнозирующие финансовые показатели, основывают прогнозы на показателях прошлых лет, которые не всегда актуальны, рассказала Анастасия Шерубнева.

«За последние четыре года Россия пережила два масштабных кризиса, и, конечно же, это сильно сказалось на работе бизнеса, в частности малых и средних компаний. Им стало сложнее планировать свою работу, планировать будущее, понимать, что их ждет впереди. Одно из решений, которые могут помочь в этом деле, — создание доступного бесплатного онлайн-сервиса, который обучается на больших данных, на данных финансовой отчетности российских предприятий и дает интервальные прогнозы финансовых показателей компании», — пояснила она.

Готовность к благотворительности

Младший научный сотрудник Центра когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь Юлия Зарипова представила проект «Детерминанты готовности населения к совершению благотворительных пожертвований». Он посвящен идентификации социально-демографических и поведенческих факторов, оказывающих влияние на готовность населения совершать благотворительные пожертвования.

«В процессе сбора индивидуальных пожертвований благотворительные фонды неизбежно конкурируют друг с другом, поэтому заинтересованы в улучшении своих коммуникативных стратегий. Ожидается, что результаты исследования помогут им более точно формировать коммуникативные послания и настраивать таргетированную рекламу», — отметила докладчица.

Фото: iStock

Исследователи планируют провести поведенческий эксперимент. Его цель — выявить, какие стимулы повышают готовность жертвовать средства на благотворительные цели, какие люди лучше реагируют на позитивные и негативные стимулы, а также выявить сопутствующие переменные, связанные с ситуацией, когда принимается непосредственное решение.

После обработки результатов команда проекта планирует зарегистрировать базу данных для социально-экономического прогнозирования поведения российских благотворителей.

Что будет с санкциями

Проект аналитика Центра средиземноморских исследований Александра Наджарова посвящен сценарному прогнозированию механизма развития вторичных санкций против России. «В среднесрочной перспективе наибольшую угрозу представляют вторичные санкции, механизм которых активно расширяется. Ярким тому примером является Евросоюз, который начал криминализировать обход рестрикций, применяет принцип экстерриториальности», — пояснил докладчик.

Сценарии развития системы антироссийских санкций определяются исходя из известных механизмов координации санкций на уровне G7. Для детального анализа выбраны алмазная отрасль, морские перевозки нефти и нефтепродуктов, а также СПГ как направления наиболее активного развития вторичных санкций.

Докладчик пояснил, что проект опирается на разработанную в прошлом году концепцию точки «неминуемого санкционирования» и сформированные пулы «санкционных предпринимателей» — агентов, чьи действия направлены на создание или изменение существующих международных норм в санкционной сфере. Исследователи планируют рассмотреть деятельность лоббистских коалиций, механизмы раскрутки вторичных санкций и возможные пути развития санкционных инструментов. Исходя из полученных результатов формируется сценарий развития механизмов вторичных санкций.

Фото: iStock

Команда проекта намерена создать эмпирическую базу для прогнозирования развития механизма принятия санкций, использовать прогностические методологии для точечных прогнозов вторичных санкций по отраслям.

«Практическая польза проекта заключается в своевременном выявлении институциональных и технических санкционных решений и идентификации их уязвимостей», — пояснил Александр Наджаров.

Инвестиции в теплоснабжение

Аспирант 3-го курса Высшей школы бизнеса, аналитик ИЭиРИО Наиль Исмаилов представил проект «Разработка моделей прогнозирования инвестиций, необходимых для снижения износа систем теплоснабжения». Он рассказал, что на данный момент заменяется всего около 2% ветхих сетей в год. С 2020 года инвестиции в теплоэнергетику увеличились с 35 до 76 млрд рублей, а ранее они росли в среднем на 8% в год. При этом в среднем относительная доля собственных и привлеченных инвестсредств составляет 80 к 20. Государство продолжает инвестировать в сохранение работоспособности инфраструктуры теплоснабжения, но эффективно ли используются бюджетные средства?

Цель проекта — разработка модели прогнозирования инвестиций, необходимых для снижения износа систем теплоснабжения. В рамках проекта планируется разработать сценарии модернизации систем теплоснабжения с учетом темпа замены существующих тепловых сетей и темпов общего обновления устаревающих сетей. Для каждого сценария будут определены потребности в инвестициях на основе удельных показателей стоимости замены единицы активов.

Изучение форсайта

Проект старшего научного сотрудника ИСИЭЗ Наталии Веселитской посвящен системному анализу, тестированию и разработке рекомендаций по использованию новых методов форсайт-исследований. Она рассказала о различных методах и подходах к научно-технологическому и социально-экономическому прогнозированию, представила их ключевые характеристики, особенности применения и опыт использования методов в зарубежных и российских проектах. Сейчас команда работает над подготовкой обновленной версии «Руководства по применению методов форсайта», которое планируется использовать для проведения тренингов с кампусами НИУ ВШЭ осенью этого года.

Наталия Веселитская

«Будет показано, в каких случаях наиболее эффективно применение того или иного метода в зависимости от условий социально-экономического и технологического развития и в зависимости от отраслевой специфики. Также будут определены финансовые ограничения по времени и по человеческим ресурсам», — пояснила докладчица.

Она также рассказала, что планируется публикация гайда по методам форсайта на русском и английском языках. В рамках деятельности с корпоративными заказчиками гайд может быть использован для определения структуры и методологии проведения форсайт-проекта, а также для выявления наиболее эффективных в комбинации методов.

Образы будущего и научная фантастика

Научный сотрудник Института исследований культуры ФГН, преподаватель Школы философии и культурологии Александр Сувалко представил проект «Трансформация социальных и культурных модальностей новизны». Он направлен на выяснение причин социокультурных трансформаций, связанных с трудностями в определении будущих изменений и готовностью общества к их адаптации.

Александр Сувалко

«В отличие от предшествующих периодов, сегодня практически перестали возникать положительные образы будущего. Превалирующие — как экспертные, так и художественные — образы будущего носят катастрофический или антиутопический характер. Проект нацелен на то, чтобы выявить причины этой трансформации, оказывающие фундаментальное влияние не только на ожидание будущих изменений, но и на способность общества инициировать, генерировать, воспринимать и адаптировать эти изменения», — рассказал докладчик.

Заведующая отделом методологии и организации форсайт-исследований Международного научно-образовательного форсайт-центра ИСИЭ3 Олеся Майбах проводит исследование возможностей использования методов научной фантастики в рамках разработки долгосрочных прогнозов научно-технологического и социально-экономического развития.

Олеся Майбах

Планируется создать базу данных прогнозов, сделанных научными фантастами, для определения факторов их успеха. На основе анализа собранных данных и полученной системы классификации будут предложены рекомендации по интеграции научной фантастики в форсайт-исследования. Особое внимание будет уделено выявлению инновационных продуктов и технологий, а также ценностным и социально-политическим аспектам формирования образов будущего.

Все представленные проекты очень интересные и перспективные, отметил, закрывая мероприятие, Леонид Гохберг. «Прошу вас воспринимать ваши инициативы, которые были поддержаны университетом, как действительно серьезные, ответственные и самостоятельные проекты. Мы, конечно, вернемся к рассмотрению результатов, с более жестким профессиональным разговором», — пообещал он.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://daily.hse.ru/post/zaglyanut-v-budushhee-kak-vyskincy-izucayut-menyayushhiisya-mir

MIL OSI