Заглянуть в будущее: как вышкинцы изучают меняющийся мир

Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Escuela Superior de Economía de la Universidad Estatal – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

Молодые ученые Вышки представили свои исследовательские проекты, ставшие победителями конкурса стратпроекта «Национальный центр» научно-технологического и социально-экономического прогнозирования». Они будут строить прогнозы финансовых показателей российских компаний and развития вторичных санкций, просчитывать размер инвестиций En los sistemas de teplosnabжения, utilice algunos métodos de uso nuevos para la aplicación de nuevos métodos. Utilice métodos de aplicación fantásticos.

В НИУ ВШЭ состоялся семинар-презентация исследовательских работ молодых ученых, ставших победительских конкурса, зованного в рамках стратегического проекта «Centro nacional de tecnología y pronóstico social» (realizado en el programa «Приоритет-2030»). Estos proyectos previos deben realizarse en este lugar.

«В ходе конкурса у нас было несколько раундов обсуждений и с ректором, и с научным руководителем, и с рядом проректоров — ей стратпроектов. Nesmotry na то что квоты поддержки проектов молодых ученых были установлены заранее, нами было принято решение их поддержав дополнительные заявки. Это предполагает довольно серьезную ответственность каждого из победителей конкурсного отбора… Задача сегодняшней встречи ит в том, чтобы задуматься, как такие сравнительно небольшие проекты, инициируемые нашими молодыми коллегами, могут дальше Si se conectan íntegramente en muchos sistemas de grupos étnicos, es posible que estas iniciativas se inicien применимы дальше Вышки», — подчеркнул научный руководитель стратпроекта, первый проректор НИУ ВШЭ Leonid Gohberg.

Leonid Gohberg

Proyecto de estrategia administrativa, director del Instituto de estadística y economía знаний НИУ ВШЭ Михаил Голанд добавил, что самый главный вопрос — как планируется использовать результаты, которые будут получены в рамках проектов молодых исс ледователей, и попросил выступающих сделать на этом акцент в своих презентациях.

Прогнозирование финпоказателей

Стажер-исследователь НУЛ пространственно-эконометрического моделирования социально-экономических процессов в России Анастасия убнева представила проект «Прогнозирование финансовых показателей российских компаний: отраслевой и региональный аспект». Nesmotrya на то что она работала над проектом одна, он получил одну из самых высоких оцепок в конкурсе.

En los programas de planificación de proyectos relacionados con el servicio en línea, algunos amigos pueden pronosticar sus preferencias con respecto a las siguientes características: Ajustes regionales y extranjeros, medicamentos individuales (chislo сотрудников, размер активов, долг и т.D.). Для разработки моделей прогнозирования используются большие данные финансовой отчетности российских предприятий из Según “СПАРК-Интерфакс”, выборка составляет 200 тысяч малых and средних preдприятий из 66 регионов России.

Debido a este pronóstico, la empresa se encuentra en un proceso de negocios actual, y el proceso se realiza en tiempos reales. Существующие сервисы, прогнозирующие финансовые показатели, основывают прогнозы на показателях прошлых лет, которые не актуальны, рассказала Анастасия Шерубнева.

«За последние четыре года Россия пережила два масштабных кризиса, и, конечно же, это сильно сказалось на работе бизнеса, в ч астности малых и средних компаний. Siempre es necesario planificar su trabajo, planificar una buena compra, poner en marcha, qué es lo que se debe hacer. Después de la revisión, estos pueden ser utilizados en este lugar, — una descarga gratuita de servicios en línea, muchos de ellos » яснила она.

Готовность к благотворительности

Младший научный сотрудник Центра когнитивных нейронаук НИУ ВШЭ — Пермь Юлия Зарипова представила проект «Детерминанты гот» овности населения к совершению благотворительных пожертвований». Sobre la identificación de factores sociales y demográficos, utilice la información sobre el uso de la información вершать благотворительные пожертвования.

«В процессе сбора индивидуальных пожертвований благотворительные фонды неизбежно конкурируют с другом, поэтому ересованы в улучшении своих коммуникативных стратегий. Ожидается, что результаты исследования помогут и молее точно формировать коммуникативные послания and настраивать таргетированную аму», — отметила докладчица.

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Исследователи планируют провести поведенческий эксперимент. Ео цель – выancubles т на позитивные и негативные с regalo средственное решение.

Después de consultar las respuestas del comando, plan de proyecto para el registro de datos según el pronóstico económico social я российских благотворителей.

Что будет санкциями

Проект аналитика Центра средиземноморских исследований Александра Наджарова посвящен сценарному прогнозированию механизма развития в торичных санкций против России. «В среднесрочной перспективе наибольшую угрозу представляют вторичные санкции, механизм которых активно расширяется. Ярким тому примером является Евросоюз, который начал криминализировать обход рестрикций, применяет принцип », — пояснил докладчик.

Сценарии развития системы антироссийских санкций определяются исходя из известных механизмов координации на уровне . Para un análisis detallado de los archivos adjuntos, más información sobre las necesidades y los productos no deseados, a continuación se muestra la descripción general ктивного развития вторичных санкций.

Докладчик пояснил, что проект опирается на разработанную в прошлом году концепцию точки «неминуемого санкционирования» и ванные пулы «санкционных предпринимателей» — agentes, чьи действия направлены на создание или изменение существующих х норм в санкционной сфере. Planificación de la limpieza de la piel de los lobos, herramientas de limpieza y limpieza de la piel развития санкционных инструментов. Исходя из полученных результатов формируется сценарий развития механизмов вторичных санкций.

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El nombre del proyecto de comando está basado en una base empírica para el diagnóstico, implementación del pronóstico. еские методологии для точечных прогнозов вторичных санкций по отраслям.

«Proyecto de proyecto de acuerdo con las normas sanitarias más modernas y técnicas нтификации их уязвимостей», — пояснил Александр Наджаров.

Inversiones en telefonía

Аспирант 3-го курса Высшей школы бизнеса, аналитик ИЭиРИО Наиль Исмаилов представил проект «Разработка моделей» вания инвестиций, необходимых для снижения износа систем теплоснабжения». Он рассказал, что на данный момент заменяется всего около 2% ветхих сетей в год. En 2020, todas las inversiones en teploenergéticas se realizaron entre 35 y 76 millones de rublos, y una proporción de entre 8% y 8%. Para esto en la lista de inversores de 80 a 20 años ¿Está instalado en una instalación de infraestructura de robots, no es eficaz el uso de recursos humanos?

Este proyecto es un modelo de pronóstico de inversión que no es necesario para la configuración del sistema de teplosnabzheniya. В рамках проекта планируется разработать сценарии модернизации систем теплоснабжения с учетом темпа замены существующих вых сетей и темпов общего обновления устаревающих сетей. Для каждого сценария будут определены потребности в инвестициях на основе удельных показателей стоимости замены единицы активо в.

Изучение форсайта

Проект старшего научного сотрудника ИСИЭЗ Natalia Веселитской Después del análisis, prueba y análisis del sistema, se recomienda utilizar nuevos métodos de aplicación. Она рассказала о различных методах and подходах к научно-технологическому социально-экономическому прогнозированию, представила características clásicas, condiciones de uso iniciales y métodos de aplicación opcionales en proyectos de color y rosa. Сейчас команда работает над подготовкой обновленной версии «Руководства по применению методов форсайта», которое планируется ть для проведения тренингов с кампусами НИУ ВШЭ осенью этого года.

Natalia Веселитская

«Будет показано, в каких случаях наиболее эффективно применение того или иного метода в зависимости от условий социально-эконом ического и технологического развития и в зависимости от отраслевой специфики. Также будут определены финансовые ограничения по времени и по человеческим ресурсам», — пояснила докладчица.

Además, la planificación de la publicidad se realiza según el método de formación en idioma ruso e inglés. En las áreas de diseño con las empresas corporativas se pueden implementar estructuras y metodologías de procedimiento. орсайт-проекта, а также для выявления наиболее эфективных в комбинации методов.

Образы будущего и научная фантастика

Научный сотрудник Института исследований культуры ФГН, преподаватель Школы философии и культурологии Александр Сувалко Proyecto preliminar «Transformación social y cultural moderna». Он направлен на выяснение причин социокультурных трансформаций, связанных с трудностями в определении будущих изменений и отовностью общества к их адаптации.

Александр Сувалко

«En los períodos previos a la ejecución, las prácticas profesionales de cada año emiten mensajes de texto de buena calidad. Превалирующие — как экспертные, так и художественные — образы будущего носят катастрофический о антиутопический характер. Проект нацелен на то, чтобы выявить причины этой трансформации, оказывающие фундаментальное влияние не только на ожидание бу дущих изменений, но и на способность общества инициировать, генерировать, воспринимать and адаптировать эти изменения», — рассказал докладчик .

Заведующая отделом международного научно-образовательного форсайт-центра Э3 Олеся Майбах проводит исследование возможностей использования методов научной фантастики в рамках разработки долгосрочных научно-технологическо го и социально-экономического развития.

Олеся Майбах

Los planes se basan en determinados pronósticos, en algunas fantasías, en factores de coincidencia y en otros factores. На основе анализа собранных данных and полученной системы классификации будут предложены рекомендации по интеграции научной антастики в форсайт-исследования. Особое внимание будет уделено выявлению инновационных продуктов and технологий, а также ценностным и социально-политическим ктам формирования образов будущего.

Все представленные проекты очень интересные и перспективные, отметил, закрывая мероприятие, Леонид Гохберг. «Прошу вас воспринимать ваши инициативы, которые были поддержаны университетом, как deйствительно серьезные, ответственные и стоятельные проекты. Мы, конечно, вернемся к рассмотрению результатов, с более жестким профессиональным разговором», — пообещал он.

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https://daily.hse.ru/post/zaglyanut-v-budushhee-kak-vyskincy-izucayut-menyayushhiisya-mir

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