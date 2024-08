Дмитрий Чернышенко и Сергей Собянин осмотрели новые корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана

Source: MIL-OSI Russian Language News

Дмитрий Чернышенко осмотрел новые корпуса МГТУ им. Н.Э. Баумана

Заместитель Председателя Правительства Российской Федерации Дмитрий Чернышенко и мэр Москвы Сергей Собянин осмотрели новые корпуса научно-исследовательского кластера МГТУ им. Н.Э.Баумана.

В мероприятии также приняли участие заместитель Министра науки и высшего образования Андрей Омельчук, ректор МГТУ им.Н.Э.Баумана Михаил Гордин, президент МГТУ им. Н.Э. Баумана Анатолий Александров.

«Кампус МГТУ им. Н.Э. Баумана по праву может считаться одним из флагманских среди тех 17, которые уже строятся по поручению Президента. Всего в России к 2030 году должно быть введено в эксплуатацию не менее 25 таких кампусов. В МГТУ высоко поднята планка инновационных решений, которые помогают обеспечить качественный образовательный процесс на технических специальностях», – подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер отметил высокий интерес студентов и абитуриентов со всей страны к обучению в университете. По словам зампреда Правительства, в МГТУ им. Н.Э. Баумана при участии технологических партнёров создана совершенно новая образовательная и научная среда. Она необходима для удовлетворения запроса на качественную подготовку кадров для промышленности.

В завершение Дмитрий Чернышенко поблагодарил регион за работу над кампусом и напомнил про приближение начала учебного года.

«Мы завершили основные работы по строительству новых корпусов МГТУ им. Баумана. Таким образом, подходит к финишу реализация одного из самых масштабных и амбициозных проектов в сфере высшего образования и инноваций – создания научно-исследо­вательского кластера ведущего вуза страны. Всего за четыре года по поручению Прези­дента Владимира Владимировича Путина на набережной Яузы был возведён новый суперсовременный кампус – с первоклассными учебными аудиториями, передо­выми лабораториями, комфортными общежи­тиями. Здесь есть всё необходимое для успешной учебы и результативной научной деятельности, для того, чтобы на качественно новом уровне развивать славные традиции отечественной инженер­ной мысли», – отметил Сергей Собянин.

В ходе осмотра гости посетили центральный кластер, конгресс-центр, «Квантум Парк». Представители МГТУ им. Н.Э. Баумана подробно рассказали о развитии вуза и его исследованиях. В составе экспозиций были показаны разработки, созданные по программе «Приоритет-2030», в передовой инженерной школе «Системная инженерия ракетно-космической отрасли», центре молодежной робототехники, научно-образовательном центре «КАМАЗ-БАУМАН». В их число вошли малые космические аппараты «Ярило» и «Хорс», подводный аппарат группового применения «Нулина», спектрометр и многое другое. Представленные разработки могут использоваться в космической, оборонной, экологической и иных сферах.

Также на мероприятии рассказали о работе Бауманской инженерной школы № 1580. В этом году одним из её выпускников стала Александра Оглоблина. Она получила 400 баллов на ЕГЭ по русскому языку, профильной математике, информатике и физике.

Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана – один из старейших и крупнейших инженерных вузов России. За почти 200-летнюю историю своей работы университет подготовил около четверти миллиона инженеров и конструкторов. Среди них множество всемирно известных имён, например В.Г. Шухов, А.Н. Туполев, С.П. Королёв.

МГТУ им. Н.Э. Баумана выпускает порядка 5 тыс. высококвалифицированных специалистов в год, а также ведет переподготовку и повышение квалификации инженерных кадров по следующим направлениям: робототехника и комплексная автоматизация, энергетическое машиностроение (включая ядерные реакторы и установки), оптоэлектронное приборостроение, биомедицинская техника, информационные системы, ракетно-космическая техника, радиоэлектроника и лазерная техника, машиностроительные технологии (наноинженерия и материаловедение) и ряд других.

Одним из флагманских проектов МГТУ является создание центров инженерных компетенций, в рамках которых происходит формирование проектных команд с участием преподавателей, аспирантов и студентов старших курсов для работы над мегапроектами технологического суверенитета. Индустриальными партнёрами центров выступают крупные компании соответствующих отраслей. В частности, подобная модель успешно реализуется в передовой инженерной школе «Системная инженерия ракетно-космической техники».

Также МГТУ им. Н.Э. Баумана ведёт формирование 10 междисциплинарных исследовательских и образовательных кластеров по таким направлениям, как космос, энергомашиностроение, машиностроение и материалы, оборонные технологии, транспорт, робототехника, цифровая трансформация и искусственный интеллект, фотоника, квантовые и флюидные технологии, науки о жизни и защита природы. Кластеры формируются в интеграции с компаниями – технологическими лидерами в соответствующих областях.

В рамках государственной программы поддержки университетов «Приоритет-2030» МГТУ им. Н.Э. Баумана концентрируется на развитии таких сквозных технологий, как гибридные вычисления и фотоника, автономные системы и робототехника, IT-технологии, новые материалы и вещества, биотехнологии и технологии живых систем, технологии снижения антропогенного воздействия. Эти направления развиваются в тесном сотрудничестве с ОАО «РЖД», ГК «Росатом», ГК «Ростех», ПАО «РусГидро», ПАО «Сбербанк», ООО «Сибур», ФГУП «ВНИИИА им. Н.Л. Духова» и другими ведущими российскими предприятиями и научными центрами.

